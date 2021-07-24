رد حاسم وغاضب من رامي رضوان وحسن الرداد بعد تداول أنباء وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

رامي رضوان الإعلامي المصري وزوج الفنانة دنيا سمير غانم رد بشكل سريع على الشائعات التي طالت والدة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز خلال الساعات الماضية.

رامي رضوان يرد على شائعات وفاة دلال عبدالعزيز

رامي رضوان نشر عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة هاجم فيه الحسابات والصفحات التي تداولت خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز خلال الساعات الماضية، حيث نفى الإعلامي المصري صحة هذه الشائعات، كما أكد على أنه يتمنى الخير للجميع لكن نوعية ما يتم نشره عن الحالة الصحية ووضع الفنانة دلال عبدالعزيز يثير غضب أسرتها، كما طلب مراعاة صحة الأخبار التي يتم تدواله فيما يخص حياة المشاهير، فكتب رامي رضوان: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس. بس فاض الكيل يا رب كل واحد نشر الخبر ده يشوفه في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا".

حسن الرداد: "الخبر المنشور عن حماتى دلال عبدالعزيز غير صحيح"

دلال عبدالعزيز تم تداول العديد من الأخبار على بعض الصفحات عن وفاتها، مما تسبب في حالة قلق لدى جمهورها الواسع وكذلك أسرتها مما جعل الإعلامي رامي رضوان يرد عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"بشكل سريع ، كما علق الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم على ما تم تدواله ونشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "يا ريت المواقع الصحفية اللى بيكتبوا اى اخبار عشان يعملوا نسب مشاهدة ارحمونا شوية و راعوا مشاعر الناس و عيب على المواقع الكبيرة اللى تناقلت الخبر و اللى اصبحت بالنسبة لى صحافة صفراء ليس لها قيمة، فالخبر المنشور عن حماتى دلال عبدالعزيز غير صحيح".

تفاصيل الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز

وكانت حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية قد تم الكشف عن بعض المعلومات عنها في الأيام الماضية، وذلك على لسان الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر شاشة CBC، حيث أوضح تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، وأكد أن دلال لا تزال في حاجة دائمة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعدها على عضلة التنفس.

الفنانة دلال عبدالعزيز أكد الدكتور محمد النادي أنها موضوعة حاليًا على جهاز التنفس الصناعي لكنه غير ثاقب وبدون أنبوبة حنجورية، أي أنها تستمد الأكسجين اللازم من خلال قناع موجود على أنفها وفمها فقط. وأكد الدكتور محمد النادي أن دلال عبد العزيز لم تتماثل للشفاء نهائيًا وتعاني من أعراض ما بعد كورونا كما أنه من الممكن أن تتنفس بدون جهاز الأكسجين ولكن في هذه الحالة سوف تقل نسبته في جسمها، كما أنها تبذل مجهودًا أكبر في عملية التنفس، لذلك لن يتم إزالته حاليًا.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة دنيا وإيمي سمير غانم والإعلامي رامي رضوان.