سيرين عبدالنور تعلن إصابة طفلها بحمى التيفود وتوجه نصائحها للأمهات

سيرين عبدالنور وجهت تحذيرا لمتابعيها وذلك بعدما كشفت عن إصابة نجلها "كريستيانو" بحمى التيفود خلال الساعات الماضية.

إصابة نجل الفنانة سيرين عبدالنور بحمى التيفود

سيرين عبد النور نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فيديو قصير يجمعها بنجلها كريستيانو أعلنت فيه إصابته بحمى التيفود، وحذرت الفنانة اللبنانية متابعيها من هذه الحمى وطلبت منهم الاهتمام بصحة اولادهم، كما أوضحت بعض الأعراض التي ظهرت على نجلها بعد الإصابة.

فكتبت سيرين عبدالنور تعليقا قالت فيه: "بليز انتبهوا على ولادكن اليوم طلع ابني معه شيء اسمه تيفوئيد، تنتج عن الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السلمونيلا التيفودية، الأعراض دوت الخليج حمى شديدة، صداع، إمساك او إسهال"، كما ظهر في الفيديو نجل الفنانة سيرين عبدالنور وهو يقبلها.

سيرين عبدالنور تروج لمسلسل "دور العمر" على شاهد

سيرين عبدالنور حافظت خلال الأيام الماضية على نشر العديد من صور شخصية "شمس مطر" عبر حسابها على "انستجرام" التي تقدمها في مسلسل "دور العمر" والذي بدأ عرضه على "شاهد"، ويأتي ذلك بعدما كانت ثد عبرت عن مدى شوقها لعرض المسلسل في الأيام الماضية حيث نشرت رسالة قصيرة قالت فيها: "كتير محمسة شوف شمس مطر على الشاشة، الليلة الساعة ١٢ بتوقيت السعودية وانطلاق مسلسل (دور العمر) على منصة شاهد".

وتداول العديد من محبي الفنانة اللبنانية فيديوهات من المسلسل تظهر تعقيدات شخصية شمس التي تقدمها سيرين عبدالنور في العمل.

تفاصيل مسلسل "دور العمر" للنجمة سيرين عبدالنور

مسلسل "دور العمر" من الأعمال الدرامية التي حظت بنسبة مشاهدة مرتفعة منذ بداية عرضها وتصدرت الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد"، وقد بدأ عرض المسلسل في 15 يوليو الجاري، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم الفنان عادل كرم، طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، والعمل من تأليف ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق.

سيرين عبدالنور كان آخر عمل درامي قد شاركت فيه هو مسلسل "دانتيل" والذي عرض العام الماضي وتحديدا في شهر أغسطس، وحقق كذلك نسبة مشاهدة مرتفعة، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما السورية واللبنانية ومن بينهم الفنان محمود نصر، وسارة أبي كنعان، وزينة مكي، ووسام فارس، إيلي متري، والعمل من تأليف جيما آر. نيرا، و رامون كامبوس، وإخراج المثني صبح.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة سيرين عبدالنور على "انستجرام".