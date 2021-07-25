شاهد.. سماحة تحتفل بعيد ميلادها بصحبة ابنتها

احتفلت الفنانة كارول سماحة بعيد ميلادها بصحبة ابنتها، ونشرت فيديو الاحتفال من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وعلقت كارول سماحة على الفيديو: "Best Birthday wish from my sweetheart and from you guys….thank u for all your sweet wishes ❤️❤".

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