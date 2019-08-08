وهي تحتضنه.. ريهام حجاج تنشر صورة رومانسية مع زوجها

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وظهرت ريهام حجاج برفقة زوجها محمد حلاوة وهي تحتضنه وعلقت قائلة: "معا للابد".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد أن انفصل الأخير عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومر فترة على هذا الطلاق لتصبح الأولى بعيدة عن الاتهامات التي طالتها باختطاف محمد حلاوة من زوجته الأولى.

وكان رجل الأعمال محمد حلاوة انفصل عن ياسمين عبد العزيز قبل عام، وظل الثنائي يتكتمان الخبر، قبل أن ينتشر خبر زواج الأول من ريهام حجاج قبل عدة أشهر.

