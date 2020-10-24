السلام ينتصر.. اتفاق على إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل

أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك الجمعة رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق سلام للعلاقات بينهما.

البيت الأبيض عن اتفاق السودان وإسرائيل: عهد جديد للخرطوم



وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثوا هاتفيا "التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة".

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وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.