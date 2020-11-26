تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020

شهد متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وسط توازن العرض والطلب.

وزاد سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.54 جنيه للشراء، ونحو 18.72 جنيه للبيع وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وعلى موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 18.548 جنيه للشراء، ونحو 18.673 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.4995 جنيه للشراء، و18.6244 جنيه للبيع الأربعاء.

وزاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى نحو 18.52 جنيه للشراء، ونحو 18.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.45 جنيه للشراء، ونحو 18.66 جنيه للبيع أمس.

ثاني أكبر معدل نمو عالمي

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو 3.6%، مؤكدا أنه يفوق التوقعات بفضل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.57 جنيه في بنك قناة السويس، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 18.81 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

سعر الدولار والإسترليني

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار قرشا واحدا في السوق إلى نحو 15.606 جنيه للشراء، ونحو 15.706 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.596 جنيه للشراء، ونحو 15.696 جنيه للبيع الأربعاء.

فيما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 20.825 جنيه للشراء، ونحو 20.952 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.7860 جنيه للشراء، و20.9130 جنيه للبيع أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع سعر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلي نحو 4.161 جنيه للشراء، ونحو 4.188 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.158 جنيه للشراء، ونحو 4.185 جنيه للبيع أمس.

فيما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للبيع، و 4.27 جنيه للشراء.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.043 جنيه للشراء، ونحو 51.440 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.953 جنيه للشراء، و 51.350 جنيه للبيع الأربعاء.

ويشهد السوق المصري استقرارا في سوق العملات بعد نجاح الحكومة في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي، بدأتها عام 2016، وتمكنت بها من تحسين مؤشرات الاقتصادات بشهادة مؤسسات دولية.

ومنذ مطلع عام 2020، ورغم جائحة كورونا تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 20%، في ظل وفرة في المعروض النقدي من العملات الأجنبية، ونجاح سياسات البنك المركزي المصري.