موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. أغرب الأماكن ومدينة برازيلية

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

يمتلئ العالم بالأماكن الغريبة التي قد تستحق الزيارة، ويعود عمر بعض هذه الأماكن إلى آلاف السنين، وبعضها تم اكتشافه حديثا.

فتحت إيطاليا حدودها أمام الرحلات الجوية دون فرض حجر صحي على القادمين من الولايات المتحدة لأول مرة منذ فرض قيود السفر جراء كورونا.

توقع رويال بنك أوف كندا عودة نشاط المطارات الأوروبية إلى 90% من مستويات عام 2019 بحلول عام 2022.

يتوقع خبراء السياحة أن تتحول مدينة صغيرة لم تشهد أيّ إصابة بفيروس كورونا المستجدّ قبلة للسائحين الباحثين عن السياحة الآمنة.

