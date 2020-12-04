اتفاق أوبك+ يحلق بأسعار النفط لمستويات قبل كورونا

حلقت أسعار خام القياس العالمي برنت، لأعلى مستوياتها منذ أوائل مارس/آذار الماضي، لتصل لأسعار ما قبل كورونا، في تداولات الخميس.

وارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت بنسبة 1%، بفعل تجدد الآمال حيال اتفاق تحفيز أمريكي وبعد اتفاق كبار منتجي النفط على زيادة الإنتاج زيادة متواضعة تبلغ 500 ألف برميل يوميا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 46 سنتا بما يعادل 1% ليتحدد سعر التسوية عند 48.71 دولار للبرميل.

في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.8% إلى أعلى مستوى إقفال في أسبوع عند 45.64 دولار.

وتلك أعلى تسوية لبرنت منذ 5 مارس/آذار الماضي، قبيل فرض معظم الدول إغلاقات شاملة لوقف تفشي فيروس كورونا.

كواليس الاتفاق الجديد

ويعني اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، في إطار تحالف أوبك+، سيخفضون الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 7% من الطلب العالمي من يناير/كانون الثاني المقبل، مقارنة مع تخفيضات حالية تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا.

واتفق التحالف، أيضا على عقد اجتماع شهري بداية من يناير/كانون الثاني المقبل للبت في سياسة الإنتاج.

كان من المتوقع أن تمدد أوبك+ التخفيضات الحالية حتى مارس/آذار الماضي على الأقل، بعد أن تراجعت عن خطط سابقة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا.

ويعكس القرار توقعات دول أوبك+ بتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي.

ويضم التحالف الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وعددا من الدول النفطية من خارجها، بقيادة روسيا.

وتستهدف التخفيضات معالجة ضعف الطلب على النفط في خضم موجة ثانية من فيروس كورونا.

السبب اللقاح

ومن جهتها، قالت باولا رودريجيز-ماسيو، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي، إن "الأسواق تتفاعل تفاعلا إيجابيا في الوقت الحالي والأسعار تسجل زيادات طفيفة لأن معروضا إضافيا يبلغ 500 ألف (برميل يوميا) لن يكون قاتلا للتوازنات".

ومن جانبه قال روبرت يوجر، مدير عقود الطاقة في ميزوهو، "صعدت السوق إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر بسبب توقعات الطلب من اللقاح والتحفيز، لا من إدارة أوبك للمعروض".

اتفاق أوبك+ السابق

ويلتزم التحالف خفضا كبيرا في إنتاج النفط من أجل تكييفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، استناداً إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في أبريل/نيسان الماضي.

وفي أبريل/نيسان 2020، اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها من كبار المنتجين المستقلين على خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يوميا مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

وقلص تحالف أوبك+ اتفاقه بنحو 2 مليون برميل من النفط يوميا ليصبح 7.7 مليون برميل يوميا منذ مطلع شهر أغسطس/آب حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووفقا لاتفاق التحالف السابق، فإنه من المقرر أن يتم تقليص قيود اتفاق خفض الإنتاج بنحو 2 مليون برميل أخرى إلى 5.8 مليون برميل في اليوم، بداية من يناير/كانون الثاني 2021، لكن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا قد لا يساعد التحالف على المضي قدما بتنفيذ هذه الخطة.