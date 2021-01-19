ميلانيا ترامب في رسالة وداع: لا يمكن تبرير العنف مطلقا

قالت ميلانيا ترامب الإثنين، إنه لا يمكن تبرير العنف "مطلقا"، مؤكدة أن توليها دور السيدة الأولى كان "أعظم شرف" في حياتها.
وأكد ميلانيا في رسالة وداع قبيل ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه، في رسالة بالفيديو أن "السنوات الأربع الماضية لا تنسى".
ودعت إلى توخي الحذر و"التفكير السليم لحماية الضعفاء" مع استمرار العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وطالبت ميلانيا بدعم مبادرة "كن أفضل" التي أطلقتها خلال فترة وجودها في البيت الأبيض "لضمان أن نبذل قصارى جهدنا كأمريكيين لرعاية الجيل القادم"، وشددت على أن "العنف ليس هو الحل أبدا ولن يتم تبريره مطلقا".
وصوت مجلس النواب الأسبوع الماضي على مساءلة ترامب بالتحريض على حصار الكابيتول، ليصبح بذلك أول رئيس في التاريخ يواجه إجراءات العزل مرتين.
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