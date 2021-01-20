الأسبوع المقبل.. ألمانيا تستضيف "مؤتمر أصدقاء السودان"

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ألمانيا التي تستضيف الأسبوع المقبل مؤتمر أصدقاء السودان
جاء ذلك خلال استقبال حمدوك، الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية الدكتور فيليب أكرمن الذي يزور الخرطوم.
وقال قمر الدين في تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول القضايا المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن اللقاء بحث الدعم الألماني للسودان، ومؤتمر أصدقاء السودان الذي تستضيفه ألمانيا الأسبوع المقبل .
وأشار وزير الخارجية السوداني إلى عقد لقاءات خلال الأسبوع المقبل حول "مؤتمر شركاء السودان"، مرة أخرى لتذكير الشركاء بالتزاماتهم.
من جانبه، أوضح مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية، أن اللقاء بحث الشأن الاقتصادي السوداني، لافتا إلى أن بلاده ستعقد مؤتمرا لـ "أصدقاء السودان" يوم 28 يناير الجاري.
وقال: "من المهم جدا بالنسبة لنا قبل هذا الاجتماع التعرف على رؤية الحكومة لمختلف القضايا والخطط التنفيذية لها خلال الأشهر القادمة".
وأضاف أنه قدم التهنئة لرئيس الوزراء على اتفاق جوبا لسلام السودان، وكذلك بشأن المفاوضات الممتازة في واشنطن، التي أفضت إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادته لوضع الحصانة السيادية، منوها بأن هذا الأمر يُعتبر إنجازا هاما للسودان.
وأكد مساعد وزير الخارجية الألماني، أن بلاده ستظل من أكثر الشركاء الملتزمين ناحية السودان بالعمل والسعي لإنجاح هذا الانتقال السياسي.
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