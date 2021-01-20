أعلن القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي جيفري روزين اعتزامه تقديم استقالته اليوم الأربعاء، وذلك قبل ساعات من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
وتأتي هذه الاستقالة الأحدث ضمن سلسلة الاستقالات التي ضربت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في أعقاب اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، وقبيل ساعات قليلة من تنصيب بايدن وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.
وتحولت العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى شبه ثكنة عسكرية، مع اقتراب موعد حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.
وتتخوف السلطات من مظاهرات مسلحة محتملة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، وسع النطاق الجغرافي لهذه الإجراءات الأمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي يستقيل من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.