القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي يستقيل من منصبه

أعلن القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي جيفري روزين اعتزامه تقديم استقالته اليوم الأربعاء، وذلك قبل ساعات من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتأتي هذه الاستقالة الأحدث ضمن سلسلة الاستقالات التي ضربت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في أعقاب اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، وقبيل ساعات قليلة من تنصيب بايدن وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

وتحولت العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى شبه ثكنة عسكرية، مع اقتراب موعد حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وتتخوف السلطات من مظاهرات مسلحة محتملة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، وسع النطاق الجغرافي لهذه الإجراءات الأمنية.