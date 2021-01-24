حذر عضو جمهوري بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، من أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء سابقين.
وقال السيناتور جون كورنين، في تغريدة موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر: "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟ فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".
وأصبح ترامب في وقت سابق هذا الشهر أول رئيس أمريكي يخضع للمساءلة بالكونجرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من 10 جمهوريين.
ويواجه ترامب اتهامات تتعلق بالتحريض على تمرد مسلح بعد كلمته الحماسية لأنصاره في السادس من يناير/كانون الثاني وما أعقبه من اقتحامهم مبنى الكونجرس في هجوم أسفر عن سقوط 5 قتلى.
وفي المقابل، يعارض عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ محاكمة ترامب التي قد تفضي إلى منعه من الترشح للرئاسة مجددا.
ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس الأمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيناتور يحذر من مساءلة ترامب.. تفتح باب محاكمة رؤساء سابقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.