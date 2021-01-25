أقدم مطارات العراق يظهر في شكل جديد بعد عام

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية لتأهيل مطار الموصل.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد في تصريح صحفي، إن "سلطة الطيران المدني العراقي وقعت مذكرة تفاهم مع شركة ‏ADPI الفرنسية لتأهيل مطار الموصل الدولي".



حضر التوقيع، نائل سعد عبد الهادي رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وبرونو أوبير السفير الفرنسي في بغداد، ممثل شركة ‏ADPI الفرنسية، ونجم الجبوري محافظ الموصل.

من جانبه، أشاد محافظ نينوى، بمذكرة التفاهم التي وقعها العراق، مع الجانب الفرنسي لتأهيل مطار الموصل.

وأوضح الجبوري، في تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "مشروع مطار الموصل، من أكبر المشاريع التي يحلم بها أهالي المحافظة، وأنه في حال إتمامه واستقباله الطائرات، سينعش المنطقة الشمالية بأكملها".

وأكد الجبوري، أن "مدة إنجاز المطار ستكون سنة واحدة، من وقت المباشرة فيه"، موضحا أن التأهيل سيكون "بعد إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2021".

واقترح محافظ نينوى، "تكبير طول مدرج المطار، حتى يتسع لاستقبال طائرات الشحن الكبيرة"، مبينا أن الجانب الفرنسي وافق على هذا المقترح.

يذكر أن الشركة التي يقع على عاتقها تأهيل المطار، تعمل الآن على التصاميم التي ستنفذ على أرض الواقع، وفقا لمحافظ المدينة.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي من قبل شركة ADPI الفرنسية ضمن منحة مقدمة للعراق، والتي ستكون أولى الخطوات لغرض إعداد الدراسة الكاملة عبر master plan لتقيم جميع الأمور والخطوات والتي من شأنها إعادة إعمار مطار الموصل الدولي، حسب سلطة الطيران المدني.

ومطار الموصل الدولي الذي يبعد عن وسط مدينة الموصل حوالي 5 كيلومترات، ويعد من اقدم مطارات العراق، أسس عام 1920 حيث من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي للعراق.