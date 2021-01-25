"تصدت لقوى الظلام".. برلمانيون يهنئون شرطة مصر بعيدها

وجه برلمانيون وأحزاب تهنئة للشرطة المصرية؛ لدورها في حفظ استقرار وأمن وسلامة الوطن ضد مخططات و"مؤامرات خبيثة" كانت تستهدف تقويض أركانه.

وقدم النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام، مثمنين تضحياتها وتصديها لمحاولات إسقاط البلاد عبر من أراد لها السوء من الجماعات الإرهابية.



وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب "مستقبل وطن"، ورئيس الهيئة البرلمانية، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن الشرطة صمام الأمن والأمان، ويظل رجالها رمزًا للعزة والكرامة والتضحية والفداء، وسيظل عيدهم عيدًا لكل المصريين.

وتابع زعيم الأغلبية في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "أعان الله رجالنا في رسالتهم المقدسة، وحفظهم لمصر وشعبها، والمجد والتحية للشهداء الذين ارتوت أرضنا بدماءهم الطاهرة من أجل أن يحيا الوطن في أمن وأمان".

ووجه الشكر والتقدير والعرفان لمن ساهموا في حفظ واستقرار وأمن وسلامة الوطن ضد مخططات ومؤامرات خبيثة كانت تستهدف تقويض أركانه.

وأكد أن موقعة الإسماعيلية عام 1952 كانت ترسيخًا وعهدًا أمينًا للحفاظ على تراب هذا الوطن ضد الغزاة والمحتلين.

وفي 25 يناير 1952، وقف ضباط شرطة الإسماعيلية موقفا بطوليا عندما رفضوا الانصياع لإنذار قوات الاحتلال للمحافظة بتسليم كامل أسلحتهم، بدعوى مشاركتهم في تهريب الأسلحة للفدائيين في منطقة قناة السويس.

التصدي لقوى الظلام

من جهته، قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ في بيان له اليوم: "نحتفل اليوم عرفاناً بما قدمه رجال الشرطة الأوفياء على مدار تاريخهم المشرف، وما يبذلوه من تضحيات عظيمة، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، فتحيةً لكل أرواح شهدائهم الأبرار وعيونهم الساهرة تحرس في سبيل الله".

وأضاف المختار، أن ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ إنما قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل، لا يضيرهم مَن تآمر أو مَن خان، فقد استطاع الشعب المصري العظيم في 30 يونيو 2013 أن يتصدى لقوى الظلام، التي أرادت بمصر وأهلها سوءً.

شجاعة المواجهة

وتابع: "تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي امتلك شجاعة المواجهة، وضرب أعظم الأمثلة في التضحية؛ بالانحياز لثورة الشعب، وإنهاء حكم قوى الظلام، وتصديه لإرهابهم، فأعاد بناء مؤسسات الدولة، وقاد معركة التنمية في مختلف القطاعات".

وثمَّن الربان عمر المختار، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب مصر، قائلا: "إن وطنكم يحتاج إلى السواعد الفتية، والجهود الصادقة، لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية، وتحقيق آمال المصريين في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرص متساوية في الحياة الكريمة".

وبعث النائب فؤاد القاضي، عضو مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي ووزير الداخلية وضباط وأفراد الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 .



وقال القاضي في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الشرطة لها تاريخ مشرف فقد واجهت بكل حزم محاولات إسقاط الدولة المصرية التي بدأت منذ 10 سنوات، مشيراً إلى أن شهداء الداخلية سيظلون نبراسًا ينير الوطن ولن نفرط في دمائهم.

وتابع القاضي: أن الشرطة تؤدى دورها تجاه الشعب لذلك فإن هناك واجباً علي المجتمع تجاه شرطته وهو الإبلاغ والتصدي لأى أمر خارج عن القانون ومساعدة الشرطة علي أداء دورها، كما أن احترمها واجب.

ولا يرتبط تاريخ 25 يناير فقط بالماضي، ولا بكونه عيدا للشرطة المصرية فقط، وشاهدا على بطولاتها، فهو أيضا يرتبط بانطلاق أحدث 25 يناير ضد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث سعت جماعة الإخوان للقفز عليها، إلا أن وعي الشعب بمخططات تلك الجماعة الإرهابية أفشل خططها في خطف إرادة المصريين.