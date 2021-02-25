موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. الهيدروجين الأخضر واعتراف أردوغان

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تتوجه أنظار العالم نحو الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف جديد، سيشكل نواه التوسع التجاري في العديد من الأنشطة.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن "خلوة عام الخمسين" هي خلوة وزارية تاريخية.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من طرح إصداره الدولي الثاني للسندات باليورو، ضمن برنامج حكومة السعودية لإصدار أدوات الدين.

أعلنت أسواق المال الإماراتية في أبوظبي ودبي، عن العودة للعمل بنسبة 10% للانخفاض الأقصى اليومي لقيمة السهم المتداول في الأسواق المالية.



يتزايد الطلب على العملات المشفرة عالميا منذ بداية جائحة كورونا، حتى بدأت تتطلع اقتصادات ناشئة للاعتماد عليها كوسيلة داعمة للتعافي.

بعد ضغط مستمر من المعارضة، خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن صمته ليكشف عن مصير 128 مليار دولار اختفت من البنك المركزي.

نفذ مسؤولون إماراتيون زيارات متفرقة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" في يومه الرابع، للاطلاع على أحدث الصناعات العسكرية عالميا.

نجحت الصين رسميا العام الماضي من القضاء على الفقر المدقع، في "انتصار كبير" للرئيس شي جين بينغ.

يبدأ تداول العقود الآجلة لخام مربان، في بورصة "أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، عندما تنطلق أعمالها في 29 مارس/آذار 2021.

أطلق المغرب مشروعاً جديداً، يهدف لتعزيز الشبكة الكهربائية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

صعدت مخزونات النفط في أمريكا، بمقدار بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في وقت تجاهلت فيه أسعار الخام البيانات السلبية للطلب.



بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي ودولة الكويت عبر منافذ الإمارة 51.3 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية.



تقود مجموعة ايدج الصناعات الدفاعية في الإمارات، وتتقدم بها إلى مراتب متقدمة عالميا في صناعات فائقة التطور.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الأربعاء، مع استمرار تأثر أسهم شركات التكنولوجيا ببواعث القلق حيال التقييمات.



دخلت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، فى شراكات استراتيجية لتجهيز أنظمة المركبات الدفاعية أثناء الحركة عبر الأقمار الصناعية.

