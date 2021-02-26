مقتل 3 في هجوم مسلح على منزل صحفي غرب أفغانستان

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون على منزل صحفي في إقليم جور غرب أفغانستان.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية الجمعة إن المنزل، الذي تعرض لهجوم من قبل المسلحين يخص صحفي وناشط ورئيس سابق بإذاعة "صدى الجور" يدعى بسم الله عادل، الذي قتل في هجوم من قبل رجال مسلحين في اليوم الأول من هذا العام.



من جانبه، قال لال جول، شقيق عادل إن حركة طالبان نفذت الهجوم، فيما نفى المتحدث باسم الحركة قاري أحمد يوسف تورط حركته في الحادث.

وقال مسؤولون محليون في إقليم جور إن فريقا، تم تكليفه بالتحقيق في الحادث، فيما تشير تقارير إلى أنه تم تنظيم احتجاجات في إقليم جور بسبب الحادث.



وتتصاعد عمليات العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة ، ما أسفر عن مقتل ستة صحفيين على خلال شهري نوفمبر/تشرين ثان وديسمبر /كانون أول الماضيين، بالرغم من توقع انخفاض أعمال العنف كنتيجة لمحادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.