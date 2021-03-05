مقتل 84 حوثيا في مأرب وتعز.. وإسقاط مسيرة "تجسسية"

أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 84 حوثيا في مواجهات بجبهات مأرب، فيما نجحت في إسقاط طائرة تجسسية مسيرة في تعز جنوبي البلاد.

ويخوض الجيش اليمني بإسناد رجال القبائل معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، في جبهات غربي وجنوبي مارب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الانقلابيين.



وكثف الحوثيون هجومهم البري على المحور الجنوبي من مأرب، فيما اعتمد الجيش اليمني تكتيك نصب الكمائن لتعزيزات مليشيات الحوثي في المحور الغربي للمحافظة، وذلك تزامنا مع حملات تجنيد واسعة للانقلابيين في مناطق سيطرتهم.

وقال الجيش اليمني في بيان، تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن 25 عنصرا لمليشيات الحوثي قتلوا وأصيب آخرين خلال المعارك الطاحنة في الجبهات الجنوبية، حيث ترابط قبيلة "مراد" القوية بجانب وحدات الجيش.

وطبقا للجيش اليمني، فإن مليشيات الحوثي شنت هجوم كبير على مواقع متفرقة عسكرية في مديرية "جبل مراد" غير أن قواته بإسناد القبائل تمكنت من صده وكبدت الانقلابيين بجانب الخسائر البشرية، نحو 4 آليات عسكرية دمرت بضربات المدفعية.

وأضاف "أن الكثير من جثث مليشيا الحوثي لازالت متناثرة في جبال وشعاب المنطقة، وبعض الجرحى تم تركهم في الشعاب ولاذوا بالفرار".

غربا، أكدت وزارة الدفاع اليمنية نجاح قواتها بمشاركة القبائل في نصب 4 كمائن لمجاميع هجومية لمليشيات الحوثي حاولت اختراق الجبهات الغربية للمحافظة الغنية بالموارد الطبيعية.

وأشار الدفاع في بيان إلى أن أكثر من 59 عنصرا بصفوف مليشيات الحوثي قتلوا في كمائن نصبها الجيش والقبائل في جبهات "الكسارة "و"هيلان" و"المشجح" و"صرواح" بجانب عشرات الجرحى.

أوضح بيان الدفاع اليمنية أن 5 دوريات عسكرية كانت تقل تعزيزات مليشيات الحوثي دمرت، وقتل جميع من كانوا على متنها خلال ضربات دقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويشكل حضور صقور الجو للتحالف في هذا المحور تحديدا عاملا حاسما في ردع توغلات الحوثيين، وبحسب البيان فقد دمرت تعزيزات مليشيات الحوثي علاوة عن دك تحصينات للمليشيات في جبهتي "المشجح" و"هيلان"، إلى الجهة الغربية للمحافظة.

إسقاط مسيرة تجسسية

في سياق متصل، أكد الجيش اليمني إسقاط طائرة تجسسية مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي في جبهة "مقبنة" غرب المحافظة.

وتشهد تعز منذ أيام معارك كر وفر مستمرة في الجبهات الغربية من ريف المحافظة والجبهات الشرقية للمدينة فيما لجأت مليشيات الحوثي لتفجير منزلين مدنيين كسياسية لإرهاب السكان طبقا لسكان محليون تحدثوا لـ"دوت الخليج الإخبارية".

من ناحية أخرى، جددت الحكومة اليمنية دعواتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجبارية للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ووضع حد لاستخفاف الانقلابيين المدعومين إيرانيا، بدماء اليمنيين.

وأشارت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إلى أن قيادات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تواصل عمليات حشد وتجنيد أبناء القبائل، والأطفال وفئة المهمشين والزج بهم في هجمات انتحارية في صحاري ووديان وجبال محافظة مأرب.

ولفت الوزير اليمني في سلسلة تدوينات على "تويتر" إلى أن قيادات مليشيات الحوثي وأبنائهم تراكم في قصور وفلل صنعاء الأموال المنهوبة فيما تستغل حالة الجهل والفقر التي كرستها عبر سياسات ممنهجة لتجنيد الفقراء وأبناء القبائل.

وحذر الوزير اليمني من جرائم إبادة جماعية تقوم بها مليشيا الحوثي لأبناء القبائل في محافظات (صنعاء، ذمار، صعدة، عمران، حجة، المحويت) والتي تسببت في فناء أسر وقرى بأكملها خصوصا مديريات صنعاء والتي لم يتبقى منها سوى النساء.