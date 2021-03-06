باشينيان يناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أزمة "قره باغ"

أعلنت الحكومة الأرمنية، أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قضية قره باغ ومسائل التعاون الثنائي.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة: "قيّم باشينيان عاليا الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لأرمينيا ودور الولايات المتحدة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وتطرق الطرفان الوضع القائم في المنطقة بعد الحرب "النزاع في قره باغ".
وأضاف البيان: "وزير الخارجية الأمريكي شدد على أهمية بناء علاقات الشراكة مع أرمينيا. وقيّم عاليا إنجازات أرمينيا في مجال الديمقراطية، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأرمينيا في إجراء إصلاحات".
وكانت أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعا في إقليم قره باغ استمر نحو شهر نصف.
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