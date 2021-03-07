ترامب ينسلخ من الحزب الجمهوري.. لا تستخدموا اسمي دون موافقتي

طالب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحزب الجمهوري، بالتوقف عن استخدام اسمه دون إذنه خاصة في جمع الأموال.
وناشد المحامون اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وغيرها من الكيانات الجمهورية، وقف استخدام اسمه، في رسائل البريد الإلكتروني والسلع، بحسب مصدر مطلع، لوكالة بلومبرج للأنباء.
وأرسلت رسائل الكف والمنع، التي أفادت بها صحيفة "بوليتيكو" لأول مرة، الجمعة، إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ولجنة الكونجرس الجمهورية الوطنية، ولجنة مجلس الشيوخ الجمهورية الوطنية التي استخدمت ترامب في نداءات جمع الأموال.
وكانت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أرسلت، الجمعة، على سبيل المثال نداء بالبريد الإلكتروني يقول "الموعد النهائي لإضافة اسمك إلى بطاقة شكر الرئيس ترامب الرسمية يحل بعد 6 ساعات فقط".
وعقب خروجه من البيت الأبيض، باتت سجلات ترامب بمرمى المحققين، في تطورات تفتح مستقبل الرجل على جميع السيناريوهات، وبينهما إقرارات ضريبية خاصة وضع المحققون أيديهم عليها.
كما تسلم المحققون مجموعة من السجلات، من بينها البيانات المالية، والمراسلات بين منظمة ترامب وشركة "مزارز" التي تدير حساباته منذ فترة طويلة، وذلك بعدما رفضت المحكمة العليا محاولة ترامب الأخيرة لمنع فانس من الوصول لتلك السجلات.
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