الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة

أطلق الجيش اللبناني، مساء الإثنين، النيران على طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت أجواء البلاد، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن الجيش اللبناني أطلق النار على الطائرة الإسرائيلية بدون طيار، حيث كانت تحلق فوق مركزه في ميس الجبل.
وقال شهود، بحسب رويترز، إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية على الحدود مع لبنان قرب ميس الجبل، لكن لم يتسن التأكد من وقوع إصابات.
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