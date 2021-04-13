مقتل شخص في حادث إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، الإثنين، مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم شرطي في حادث إطلاق نار بمدرسة بمدينة نوكسفيل في ولاية تينيسي.
وكانت شرطة المدينة قالت في سابق عبر تغريدة على تويتر، إن حادث إطلاق النار أسفر عن إصابة عدة أشخاص بينهم عنصر شرطة، فيما لا تزال التحقيقات جارية.
وأفادت الشرطة الأمريكية بأن إطلاق النار وقع في ثانوية أوستن-إيست ماغنيت، وطالبت بالابتعاد عن المنطقة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول حال الضحايا.
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