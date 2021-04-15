بلجيكا تخطط للسماح بالسفر لغير الضرورة

خففت بلجيكا بعض القيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كورونا، وتخطط للسماح بالسفر لغير الضرورة من وإلى البلاد.

وقال ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، الأربعاء عقب محادثات، إن بلجيكا تعتزم تخفيف بعض القيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كورونا وتخطط للسماح بالسفر لغير الضرورة من وإلى البلاد.

وسيتم إعادة فتح منافذ البيع بالتجزئة بعد أسبوع دون اشتراط تحديد المتسوقين لمواعيد، كما سيتم السماح بإعادة فتح صالونات مصففي الشعر، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية



وبعد ذلك سيسمح لما يصل إلى 10 أشخاص بالتجمع في الهواء الطلق، بزيادة عن الحد المسموح به حاليا البالغ 4 أشخاص.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي،إن أجنحة العناية المركزة ما زالت تحت ضغط كبير في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة، ولهذا السبب يتم تخفيف الإجراءات بحذر.

ومن المقرر بعد ذلك أن تتمكن الحانات والمطاعم من إعادة فتح المناطق الخارجية في الثامن من مايو/أيار المقبل بعد حظر استمر لأشهر.

وسيتم بعد ذلك تخفيف حظر التجول الليلي، وسيحل محله حظر التجمعات.

وشهدت أعداد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا ارتفاعا لكنها تنخفض تدريجيا.

وفي المتوسط​​، تم تسجيل 471 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين.

وارتفعت الوفيات بنحو 50 % خلال نفس الفترة، بمتوسط ​​40 حالة وفاة في اليوم.