يطلق رجل الأعمال الألماني رالف فنتسل، رائد التجارة الإلكترونية، منصة عالمية لتوصيل فائق السرعة لمبيعات التجزئة، باسم" جوكر".
ويقتحم" فنتسل"، بهذه المنصة "جوكر"، مجالا يستقطب استثمارات ضخمة ويشهد نموا هائلا، لتكون أسرع من "أمازون"، وذلك بعد ارتباط اسمه سابقا بـ"دليفري هيرو"، و"سوفت بنك".
وحسب رويترز، تهدف شركة "فنتسل" الناشئة التي تحمل اسم "جوكر"، المدعومة من شركات الاستثمار المخاطر "إتش.في كابيتال"، و"تايجر جلوبال"، و"سوفت بنك"، إلى توصيل مجموعة كبيرة من المنتجات من مستودعات واسعة الانتشار في غضون 15 دقيقة من إيداع طلب الشراء عبر تطبيق على الهواتف الذكية.
وتعمل "جوكر" بالفعل في "مكسيكو سيتي"، و"ليما وساو باولو"، ومن المقرر أن تليها "نيويورك"، و"بوجوتا"، قبل الانتشار في أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وقال "فنتسل"، لرويترز في مقابلة الخميس:" نبني نسخة أسرع من أمازون".
وأسس فنتسل (41 عاما) شركة "فودباندا"، للتوصيل عبر الإنترنت قبل أن ينضم هو والشركة إلى "نيكلاس أويستبرج"، في "دليفري هيرو"، وهي شركة عالمية لتوصيل الطعام مقرها برلين مدرجة حاليا على مؤشر الأسهم القيادية الألماني.
وحسب إحصاءات بيزنس إنسايدر، تستعد سوق التجارة الإلكترونية لتحقيق قفزة قوية في حجم التعاملات على الصعيد العالمي حتى تصل إلى 5.8 تريليون دولار بحلول عام 2024 مقابل 3.1 تريليون دولار في 2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة "جوكر" تزلزل إمبراطورية أمازون: طلبك يصل في ربع ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.