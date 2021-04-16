منصة "جوكر" تزلزل إمبراطورية أمازون: طلبك يصل في ربع ساعة

يطلق رجل الأعمال الألماني رالف فنتسل، رائد التجارة الإلكترونية، منصة عالمية لتوصيل فائق السرعة لمبيعات التجزئة، باسم" جوكر".

ويقتحم" فنتسل"، بهذه المنصة "جوكر"، مجالا يستقطب استثمارات ضخمة ويشهد نموا هائلا، لتكون أسرع من "أمازون"، وذلك بعد ارتباط اسمه سابقا بـ"دليفري هيرو"، و"سوفت بنك".

وحسب رويترز، تهدف شركة "فنتسل" الناشئة التي تحمل اسم "جوكر"، المدعومة من شركات الاستثمار المخاطر "إتش.في كابيتال"، و"تايجر جلوبال"، و"سوفت بنك"، إلى توصيل مجموعة كبيرة من المنتجات من مستودعات واسعة الانتشار في غضون 15 دقيقة من إيداع طلب الشراء عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

وتعمل "جوكر" بالفعل في "مكسيكو سيتي"، و"ليما وساو باولو"، ومن المقرر أن تليها "نيويورك"، و"بوجوتا"، قبل الانتشار في أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وقال "فنتسل"، لرويترز في مقابلة الخميس:" نبني نسخة أسرع من أمازون".

وأسس فنتسل (41 عاما) شركة "فودباندا"، للتوصيل عبر الإنترنت قبل أن ينضم هو والشركة إلى "نيكلاس أويستبرج"، في "دليفري هيرو"، وهي شركة عالمية لتوصيل الطعام مقرها برلين مدرجة حاليا على مؤشر الأسهم القيادية الألماني.

وحسب إحصاءات بيزنس إنسايدر، تستعد سوق التجارة الإلكترونية لتحقيق قفزة قوية في حجم التعاملات على الصعيد العالمي حتى تصل إلى 5.8 تريليون دولار بحلول عام 2024 مقابل 3.1 تريليون دولار في 2018.

