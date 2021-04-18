ساعات "صادمة".. بيتكوين تهبط 7.7%

تراجعت ببيتكوين، العملة المشفرة الأشهر عالميا، 7.7% إلى 55 ألفا و408.08 دولار، الأحد، لتفقد 4624.21 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

كما انخفضت قيمة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 6.53% إلى 2165.91 دولار اليوم، لتفقد 151.2 دولار عن إقفالها السابق.



ومع بداية تعاملات أمس السبت، تجاوزت قيمة العملات الافتراضية حول العالم، أكثر من 1.7 تريليون دولار أمريكي.

هبوط بيتكوين

ويوم الجمعة هوت بيتكوين أكثر من 4%، لتسجل 60333 دولارا بحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش، بعد أن بدأت عند 61583 دولارا.



وهبطت عملات أصغر هي إيثيريوم وإكس.آر.بي، اللتان تميلان للتحرك بالتماشي مع بيتكوين، بين 6 و12%.

ويوم الأربعاء، بلغت بيتكوين قمة غير مسبوقة حيث تجاوزت 64 ألف دولار، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021.



وكانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.

وتجاوزت بتكوين حاجز الستين ألف دولار أوائل الشهر الماضي بدعم من شراء تسلا عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار لميزانيتها العمومية. وكان نطاق تداولها ضيقا على مدار الأسبوعين الأخيرين.

وبلغت القيمة السوقية للعملة الافتراضية الأشهر والأكبر في العالم "بيتكوين" أمس السبت، نحو 1.142 تريليون دولار أمريكي بسعر 60.811 ألف دولار أمريكي للوحدة الواحدة.

فيما يبلغ إجمالي الوحدات المتداولة حاليا، نحو 18.685 مليون من إجمالي 21 مليونا مطروحة للتداول.