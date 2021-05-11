انفجار بمصنع مواد كيميائية جنوب محطة للطاقة النووية باليابان

شهد مصنع للمواد الكيميائية يقع جنوب محطة للطاقة النووية، شرقي اليابان، انفجارا أسفر عن سقوط مصابين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر تقرير إعلامي ياباني، أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار وقع بمصنع للمواد الكيميائية في شمال شرقي اليابان صباح اليوم الثلاثاء.

ووقع الانفجار في مدينة أيواكي، جنوب محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وأظهرت لقطات فيديو بثتها هيئة الإذاعة اليابانية، دخانا يتصاعد من مصنع إنتاج المواد الكيميائية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو، أن 18 شخصا كانوا يعملون في المصنع، وربما كان هناك بعض الزوار هناك وقت الانفجار.