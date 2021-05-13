جماعات حقوقية تطالب قطر بالكشف عن مكان احتجاز مدون كيني

دعت جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، قطر للكشف عن مكان كيني كتب عن حقوق المهاجرين، وجرى اعتقاله الأسبوع الماضي.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، بحسب وكالة رويترز، أن مالكولم بيدالي، الذي يكتب باسم مستعار، اقتيد من مكان إقامته في الرابع من مايو/أيار ليستجوبه جهاز أمن الدولة في قطر، ومكان احتجازه غير معلوم.



وقالت منظمات حقوق المهاجرين (ميجرانت رايتس دوت أورج، وفير سكوير) ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، ومرصد الأعمال وحقوق الإنسان في بيان مشترك إن "مالكولم حارس أمن ومدون وناشط، تحدث بصوت مسموع عن معاناة العمال المهاجرين أمثاله، وكان يكتب لعدد من المنصات على الإنترنت".

أضاف البيان "قبل أسبوع من اعتقاله، قدم مالكولم لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية شرحا لتجربته في العمل بقطر".

وتابعت، المنظمات الحقوقية إن الحكومة القطرية، في رد على طلب مشترك منها، أكدت احتجاز بيدالي، مشيرة إلى أنه يخضع للتحقيق بتهمة انتهاك القوانين واللوائح الأمنية، دون الكشف عن مكانه.

ودخل سجل قطر في مجال حقوق الإنسان دائرة الضوء في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، خاصة ما يتعلق بأحوال العمال المهاجرين، وبدأت الدوحة إصلاحات عمالية تهدف إلى معالجة بعض بواعث القلق.