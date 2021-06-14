واشنطن تدعو مليشيا الحوثي للالتزام بوقف إطلاق النار

أدانت الخارجية الأمريكية بشدة هجوم مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة "مفخخة" على مدرسة بمنطقة عسير في السعودية.

ودعت الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين، مليشيات الحوثي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن الهجوم الحوثي يعرض المدنيين للخطر.



وتوالت الإدانات العربية والغربية للهجوم الحوثي، الذي وصف بأنه "استخفاف بالقوانين والأعراف الدولية".

فقد أدانت دولة الإمارات محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالسعودية.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب في اليمن هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على مدرسة في منطقة عسير السعودية.

واعتبر البرلمان اليمني، استمرار الأعمال الإجرامية المتصاعدة لمليشيات الحوثي دليل على رفضها القاطع لعملية السلام وتحديها السافر للقوانين والاتفاقيات الدولية وللمجتمع الدولي ولكل المحاولات والجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحريك عجلة السلام في بلد يقف على حافة المجاعة ومهدد بأسوأ كارثة إنسانية.

واستهدفت مليشيات الحوثي الإنقلابية، أمس الأحد، مدرسة في مدينة عسير السعودية بطائرة بدون طيار مفخخة سقطت بشكل مباشر على سطح المدرسة، وتسببت في أضرار دون وقوع إصابات، بحسب بيان مديرية الدفاع المدني السعودي في الإمارة.