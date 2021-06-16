غارات إسرائيلية على أهداف بغزة ردا على "البالونات الحارقة"

استهدفت طائرات إسرائيلية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، موقع لـ"كتائب القسام" التابعة لحركة حماس في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه، أن مقاتلات حربية أغارت على مجمعات عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو للغارات الإسرائيلية على موقع اليرموك شرق خانيونس، والذي استهدفته بعدة صواريخ.
وفي المقطع المصور يظهر انفجار عنيفا ويتصاعد الدخان جراء الانفجار ليصل عنان السماء.
وهذه هي الضربة الإسرائيلية الأولى في القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.
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