ظريف: إيران مستعدة لإعادة تعيين سفير لدى السعودية

ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده مستعدة لإعادة تعيين سفير لدى المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ظريف، خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي التركي: "أنا مستعد لإرسال سفير إلى السعودية غدا، لا يوجد سبب لعدم قدرتنا على حل خلافاتنا مع السعوديين".



وقطعت السعودية رسميا كل الروابط الدبلوماسية مع إيران في 2016 بعدما هاجم متظاهرون سفارتها في طهران، وأشعلوا النيران فيها.

وأقرت إيران لأول مرة، مؤخرا، بتعرضها لأضرار اقتصادية وتجارية جراء الهجوم على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد.

وكتب مسؤول إيراني مقرب من الرئيس حسن روحاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الهجوم على السفارة السعودية فاقم التوترات وأدى إلى تداعيات على المصدرين الإيرانيين والقطاع الخاص.

وأوضح مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية علي رضا معزي، قائلا: "لقد أدى الهجوم على السفارة السعودية، بالإضافة إلى ضرب وجه إيران ما بعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية، إلى تفاقم التوترات التي وقع المصدرون الإيرانيون والقطاع الخاص ضحية لها".

وأضاف "معزي" وهو يلمح إلى مهاجمة التيار المتشدد للسفارة السعودية بطهران، "لا يمكن لمهاجمي سفارة الجيران أن يرفعوا في نفس الوقت شعار التجارة مع الجيران"، مؤكداً أن "التجارة تريد الاستقرار وليس المغامرة والعداوة".

ومؤخرا هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنصار التيار الأصولي المتشدد، واصفاً إياهم بـ"الحمقى والأغبياء" الذين تسببوا بتوتر العلاقات بين إيران والدول المجاورة.

وقال روحاني، إن "الحمقى والأغبياء منعوا تحسين علاقاتنا مع بعض الجيران".

وفي إشارة إلى ضرورة تحسين العلاقات الدبلوماسية بين إيران ودول الجوار: "لا سامح الله من لم يسمح بتحسين علاقاتنا مع بعض الجيران، وفعلوا أشياء طفولية وغبية وهاجموا المراكز الدبلوماسية".

وكان الرئيس الإيراني يشير إلى قيام أنصار التيار المتشدد بمهاجمة سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد وإحراقها في مطلع يناير/كانون الثاني عام 2016.

وكان المرشح المعتدل المقرب من معسكر الإصلاحيين عبدالناصر همتي اتهم منافسيه المتشددين في مناظرات الانتخابات الرئاسية المقررة 18 يونيو/حزيران الجاري، بتأييد ودعم الهجوم على السفارة السعودية.