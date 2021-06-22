موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. الأقوى في 100 عام وحكاية لاند كروزر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.
طرحت فورد عبر تاريخها مجموعة موديلات استثنائية ضمن فئة RS عالية الأداء، كان منها سيارات سيدان وهاتش باك.
انطلقت صناعة السيارات من نهاية القرن الـ19 بظهور أول مركبة في العالم، ومنذ ذلك الوقت ظهر خلال كل عقد موديل كان الأقوى في العالم.
إذا كنت تريد شراء سيارة بالتقسيط عليك بأختيار أفضل طريقة للسداد بما يتناسب مع دخلك، فيما يلي أفضل طريقة لشراء سيارة بالتقسيط في مصر.
السيارة العائلية من أفضل السيارات التي تصلح لأفراد العائلة وتتميز باتساعها وتمتعها بوسائل الأمان إليكم أفضل سيارة عائلية في السعودية 2021.
كشفت هيونداي عن معدلات مبيعاتها لشهر مايو، والنصف الأول من عام 2021 ككل، والتي شهدت نسب مميزة حققتها تحديدا فئة السيارات الهجينة.
احتفلت تويوتا بطرح النسخة الأحدث من طراز لاند كروزر العريق لعام 2022 القادم، لتستكمل مسيرة الطراز الممتدة من منتصف الخمسينيات.
أطلقت شركة "لندن للسيارات الكهربائية" (LEVC) المنتجة لتاكسي لندن، الثلاثاء، سيارتها الفان VN5 الكهربائية بسعر يبدأ من 64 ألفا و500 يورو.
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