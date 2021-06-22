البحرين تأمل أن تراعي قطر في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج

دعت البحرين، قطر، الثلاثاء، إلى أن تراعي في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج العربي، وأواصر الأخوة والمصير الواحد.

وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، في بيان، إن "البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر السنين، وما يربطها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة".

ودعا قطر إلى "أن تأخذ في الاعتبار أن الشعبين في البلدين الشقيقين هما شعب واحد تجمعهما أواصر الأخوة والمصير الواحد".



وأضاف أنه "التزامًا منها بما نص عليه بيان قمة العلا، وانطلاقًا من نواياها الطيبة تجاه الأشقاء، وجهت إلى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعوتين رسميتين لإرسال وفد قطري لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في البحرين لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين".

وأشار إلى أن هذا يأتي "تنفيذًا لما نص عليه بيان قمة العلا، والمضي قدمًا في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك والحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأوضح سعادة وزير الخارجية أن وحدة الصف بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون مطلب شعبي لكل أبناء دول المجلس".

ولفت إلى أن "هذا هو ما نص عليه بيان قمة العلا، الذي أكد على التزام الدول بتضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، وبوقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والاقليمي لأي منها".

وأكد الزياني أن "البحرين تتطلع إلى أن يمضي الأشقاء في قطر على الطريق السهل الصائب الذي يحقق الوحدة الخليجية بأسمى معانيها وقيمها المتأصلة في وجدان الشعوب".

وطالب قطر بـ"التفاعل الإيجابي مع قرار مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن تعديل الخطة الإقليمية للملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط، والذي يدعو البلدين إلى إتاحة المجال أمام المساعي الحميدة لرئيس المنظمة للوصول الى توافق بين البلدين حول تنظيم الحركة الجوية في المنطقة".

وشدد على أن ذلك "يضمن أمن وسلامة الطيران المدني الدولي ويحفظ حقوق جميع الدول الأمر الذي سيؤدي إلى ترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل والترابط".