وفاة أمريكي في إثيوبيا.. وغموض حول علاقته بالانتخابات

أكدت الخارجية الأمريكية وفاة مواطن أمريكي في إثيوبيا، فيما لم تذكر أي تفاصيل بشأن الواقعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الثلاثاء، إن مواطنا أمريكيا توفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وردا على سؤال، في مؤتمر صحفي دوري عن تقارير عن العثور على مراقب انتخابات أمريكي ميتا في غرفة فندق في العاصمة الإثيوبية، قال برايس: "للأسف يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي في أديس أبابا.. لا نستطيع الإفصاح عن أي شيء آخر في الوقت الحالي احتراما لخصوصية الأسرة".

ونفت مصادر إثيوبية أن يكون المواطن الأمريكي قد انخرط كمراقب في العملية الانتخابية التي جرت الإثنين الماضي، مشيرة إلى أنه كان ضيفا على مجلس الانتخابات (جهة مستقلة) خلال عملية الاقتراع.

ورفض مجلس الانتخابات التعليق على الواقعة قبل صدور نتائج الفحص الجنائي.

وأغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، مساء الإثنين، بعد انتهاء فترة التمديد التي قررها مجلس الانتخابي.

وقالت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتكان مديكسا، خلال مؤتمر صحفي مساء الإثنين، إن صناديق الاقتراع أغلقت رسمياً، بعد انتهاء فترة تمديدها لمدة 3 ساعات إضافية.

وأضافت أن عمليات التصويت تمت دون أي مشكلات أمنية، مؤكدة أن عمليات الفرز بدأت مباشرة فور إغلاق الصناديق.

وأجرت إثيوبيا انتخابات برلمانية، عامة هي الأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد الذي وصل لسدة الحكم في 2018، فيما هنأ الأخير الشعب باكتمال الانتخابات في أجواء سلمية.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في غضون عشرة أيام.