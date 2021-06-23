سجن الرئيس الموريتاني السابق لمخالفته إجراءات المراقبة

قررت السلطات الموريتانية، مساء الثلاثاء، سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قاضي التحقيقات المختص بمحاربة الفساد، قرر إيداع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة.



ونقل موقع "صحراء ميديا" الموريتاني عن مصادر قولها، إن قاضي التحقيق استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن.