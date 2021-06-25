ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
تعتزم بريطانيا تخفيف قيود السفر للخارج، لكل من تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد.
كلف رئيس وزراء فيتنام، فام مينه شينه، السلطات المعنية بإعداد خطة لإعادة فتح جزيرة "فو كوك"، أكبر جزر فيتنام وتقع في خليج تايلاند.
أعلنت شركة مصر للطيران، الخميس، عن إجراءات السفر الجديدة بشأن كورونا في ضوء النشرة الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية.
فتح أعلى فندق في العالم أبوابه في قمة برج في "شنغهاي" على علو 632 مترا في عاصمة الصين الاقتصادية.
شددت وزارة النقل في الحكومة اليمنية على سرعة نقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إلى عدن، العاصمة المؤقتة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. شروط مصر الجديدة وأعلي فندق بالعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.