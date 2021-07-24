موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. طرازات يعشقها اللصوص وجديد مرسيدس

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.
ازدادت حصّة السيارات الكهربائية من سوق المركبات الجديدة في أوروبا بأكثر من الضعف خلال الربع الثاني من العام الجاري.
أعلنت العديد من شركات السيارات عن موعد محدد ستتوقف خلاله عن بيع سيارات عاملة بمحركات احتراق داخلي، واتجاهها للمحركات الكهربائية.
كشف موقع "هوت كارز" المتخصص بأخبار السيارات عن مجموعة سيارات كانت الأكثر عرضة للسرقة بأمريكا السنوات الماضية.
تتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من الشاحنات متوسطة الحجم من مختلف الماركات، تتمتع بقدرات متميزة في عزم السحب وأداء المحرك.
أعلنت شركة مرسيدس عن قرب طرحها لنسخة SUV كهربائية هجينة من طراز EQS، الذي سبق وطرحت مرسيدس منه نسخة كهربائية سيدان.
تتوفر بسوق السيارات المستعملة الدولي مجموعة نادرة من السيارات يابانية الصنع الكلاسيكية التي تعتبر من أغلى الموديلات اليابانية على الإطلاق.
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