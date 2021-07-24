أسعار العملات في المغرب اليوم السبت 24 يوليو 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 في البنوك.

وبلغ سعر صرف اليورو 10.27 درهم للشراء، و11.94 درهم للبيع، وفق الموقع الرسمي للمركزي المغربي.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل سعر الدولار ثابتا عند 8.72 درهم للشراء، و10.14 درهم للبيع.

بينما زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى 11.99 درهم للشراء، و 13.94 درهم للبيع.

عجز الموازنة

كانت الحكومة المغربية، قد قررت مواجهة عجز الموازنة المتزايد بزيادة الضرائب، وضمان العدالة الضريبية، واستحداث ضريبة على الكربون.

وقال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، إن بلاده تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي، بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة الإنفاق.

وأضاف أن القانون الجديد:" يهدف لتقوية كفاءة النظام الضريبي كوسيلة لتمويل السياسات العامة".

وسجل المغرب عجزا ماليا بلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع خفضه إلى 6.3% هذا العام مقارنة مع عجز مستهدف بنسبة 3% قبل الجائحة.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 2.32 درهم للشراء، و2.70 درهم للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 2.37 درهم للشراء، و 2.76 درهم للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي 29.01 درهم للشراء، و 33.71 درهم للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.