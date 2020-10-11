جيب تويوتا الجديدة 2021 ومواصفاته الاستثنائية، تعرف في هذه المقالة على أحدث إصدارات السيارات من الشركة اليابانية تويوتا،حيث نتحدث عن أحدث سيارات الدفع الرباعي وهو جيب تويوتا راف فور 2021 وما بها من مزايا خارجية أو داخلية، حيث يعتبر راف فور هو الأكثر كفاءة عند استهلاك الوقود وأسرع اصدار تم تصميمه على الإطلاق ويعتبر هو الأقوى من بين إصدارات تويوتا حتى الآن. أبرز مواصفات تويوتا راف فور أبرز مواصفات تويوتا راف فور جاءت تويوتا راف فور بمجموعة من المواصفات العالمية ومنها: تتكون من بطارية ليثيوم أيون ذات سعة عالية وهي تتميز بمحركات كهربائية أكثر حزم وقوة.

قامت الشركة بإعادة ضبط محرك السيارة الرباعي ذو سعة 2.5 لتر من أجل إنتاج 178 حصان و عدم الدوران 228168 نيوتين متر.

تحتوي سيارات راف فور على نظام الدفع الرباعي والذي يمكن التحكم به إلكترونيا كما أن المحرك المثبت في الخلف مخصص لتشغيل العجلات الخلفية.

سيارة راف فور برايم بها انتاج مشترك قدره 225 كيلو واط.

نظام كهرباء السيارة يقدر بحوالي 63 كيلومتر. المزيد من تفاصيل حول سيارة راف فور المزيد من تفاصيل حول سيارة راف فور سيارة راف فور لها كثير من المميزات والمواصفات الأخرى ومنها: تأتي سيارة طراز راف فور برايم بفئتين هما SE, XSE حيث يتميز الأول بوجود جانج أمامي ديناميكي و العجلات المعدنية مقاس 18 بوصة إلى جانب لهجات سوداء شبيهة بالبيانو.

كما يتميز جيب راف فور بوجود عجلة قيادة ملفوفة بالجلد مع مقاعد أمامية بالإضافة إلى نظام معلومات ترفيهي بمقدار 8 بوصة.

أما عن مقعد السائق في الخير فيأتي بثماني وضعيات مع الرافعة الكهربائية بالإضافة إلى نظام جيد لرصد النقطة العمياء في المرايا ويتوفر شاشة بحجم 7 بوصة داخل مجموعة الأدوات. بذلك تظل شركة تويوتا اليابانية في الصدارة بإصداراتها الرائعة وأعمالها المميزة في تصميم وإصدار السيارات.

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