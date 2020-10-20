فولكس فاغن تكشف عن جولف GTI الجديدة

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,20 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 13:25
كشفت فولكس فاغن الألمانية عن النسخة الجديدة من أيقونتها Golf GTI ، المدعومة بمحرك تربو سعة 2.0 لتر وبقوة 220 كيلووات/300 حصان، والتي تصل سرعتها القصوى 250 كلم/س.
فولكس فاغن تطلق جولف GTI الجديدة في نوفمبر
وتتميز نسخة جولف GTI الجديدة التي ستطلق رسميا في نوفمبر المقبل، بسعر يصل إلى 40 ألف يورو، تتميز بالإسبويلر الأمامي، وشبكة المبرد، وأشرطة العتبات العريضة على الجوانب والجناح الخلفي، كما تتميز بمجموعة عادم رياضية، ومقاعد رياضية خاصة.
سيارة Touareg الهجين من فولكس فاغن
من الجدير بالذكر هنا أن فولكس فاغن، كانت قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق نسخة هجين Plug-in من Touareg بمستويين مختلفين من القوة، وأوضحت أن السيارة الهجين Touareg E-Hybrid تتوفر بقوة 280 كيلووات/380 حصانا، والموديل Touareg R بقوة 340 كيلووات/462 حصانا.
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