ارخص سيارة في السعودية 2020 | دليلك الشامل للشراء

سنحاول معرفة ارخص سيارة في السعودية 2020 بحيث تكون أفضل سيارة تقدم قيمة مقابل سعر في السوق السعودي، وسنتعرف على كيف اختار السيارة المناسبة لأي شخص، حيث يعتبر شراء سيارة هدف مهم لتسهيل عملية التنقل على الفرد والأسرة معًا، وتختلف أنواع السيارات وما يهم المستخدم هو الحصول على أفضل سيارة بالسعر الذي سيقوم بدفعه وهذا هو هدفنا هنا.

كيف اختار أرخص أنواع السيارات

عندما يرغب الشخص في اختيار ارخص سيارة في السعودية 2020 للشراء فلابد له من من معرفة المقومات التي على أساسها سوف يختار هذه السيارة للحصول على أفضل قيمة وإمكانيات موجودة في السوق مقالب السعر الذي سيقوم بدفعه، وتتلخص المقومات التي سيختار الشخص على أساسها سيارته المستقبلية في:

المبلغ المستعد لدفعه

يعتبر هذا العامل هو الأهم والأوحد بالنسبة لشراء السيارة وهو ما سيخدد العوامل الباقية وعليه سيقدم الشخص التنازلات أو يحصل على المميزات وأي كانت الفئة السعرية التي ستشتري فيها فإنه مازال يمكنك الحصول على صفقة ممتازة تؤدي الغرض كما سنتعرف في طيات هذا المقال، ينصح بأن يتم أختيار سعر السيارة بحيث لا يؤثر على مصاريف الحياة وتحديد الغرض من شراء السيارة وإمكانياتها لتجنب شراء سيارة بإمكانيات لا يستعملها الشاري مما سيزيد التكاليف بدون فائدة.

حجمها وغرضها

يمكن أن نقول أيضًا وسعتها يجب على الراغب في شراء ارخص سيارة في السعودية 2020 الانتباه إلى هذه النقطة، حيث أنه إذا كانت السيارة للاستخدام العائلي مثلًا فإن السيارات الواسعة والدفع الرباعي والسيارات العالية هي المفضلة أما الاستخدامات الأخرى فالسيارات العادية ستؤدي الغرض.

استهلاك البنزين

هذه النقطة نقطة خطيرة ومهمة جدًا يغفل عنها الكثيرون عند شراء سياراتهم، حيث يعتبر توفير استهلاك البنزين مهم جدًا بعد شراء السيارة حيث إن السيارات التي لا توفر في البنزين تكلف أصحابها مبالغ طائلة عندما يكون المستخدم كثير المشاوير وخاصة مع الارتفاع في أسعار البنزين مؤخرًا.

توفر قطع الغيار

يجب الانتباه إلى هذه النقطة حيث إن نوع السيارة وجودة التوكيل ومنشئها عامل مهم في توفر قطع الغيار للسيارة، قبل شراء أي سيارة يجب على المشتري التأكد من توفر توكيل للسيارة في البلد لشراء قطع الغيار فيما بعد.

يمكن للراغبين في شراء سيارة أجرة الحصول على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية ويصل القرض إلى 200 ألف ريال سعودي.

ارخص سيارة في السعودية 2020 جديدة

تعتبر سيارة رينو سيمبول 2020 فرنسية الصنع هي ارخص سيارة في المملكة العربية السعودية 2020، تمتاز هذه السيارة بمميزات عديدة وسعر رخيص عن المنافسين بال وتتميز عن السيارات الأغلى منها لذلك وقع الاختيار عليها للحصول على أفضل قيمة مقابل سعر ولا ننسى توفر توكيل وتوفر قطع الغيار بكل سهولة.

وبلغ سعر سيارة رينو سيمبول 2020 حوال 28500ريال سعودي وتأتي السيارة بالمواصفات التالية:

المحرك و استهلاك البنزين

يعتبر المحرك هو أهم جزء على الإطلاق في السيارة لذلك سنتحدث عنه في البداية، حيث يأتي المحرك في رينو سيمبول 2020 بمواصفات متوسطة ممتازة على في فئته السعرية بمواصفات:

القوة: 102 حصان و 4 سليندر و 1600 cc.

102 حصان و 4 سليندر و 1600 cc. السرعات: 4 سرعات وأقصى سرعة تصلها السيارة هي 210 كيلو متر /الساعة.

4 سرعات وأقصى سرعة تصلها السيارة هي استهلاك البنزين: تسير السيارة 13.9 كيلو متر لكل لتر بنزين تستهلكه وهي نسبة ممتازة.

التقنيات الموجودة في السيارة

مع اعتبار رينو سيبول 2020 هي ارخص سيارة في السعودية 2020 فإنها تقدم تقنيات لراحة السائق والركاب لتنافس السيارات الأغلى سعرًا وهي:

التحكم في المرايا الرؤية الخلفية بشكل كهربائي.

أهم ما يميز هذه السيارة هي وجود كاميرا رؤية خلفية وشاشة عرض في هذه الفئة السعرية والتي تسهل عملية الركن والرجوع للخلف لتجنب الصدمات.

نظام media بحجم 7 بوصة شبية بالتابلت لتحميل ومشاهدة الوسائط المختلفة، ويوفر عليه نظام ملاحة ثلاثي الأبعاد.

تكيف هوائي في جميع أنحاء السيارة.

حقيبة خلفية كبيرة بسعة 510 لتر.

أنظمة الأمان في ارخص سيارة في السعودية 2020

بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية وشاشة العرض بجانب السائق فإن السيارة تحتوى على مستشعرات أمان خلفية لمساعدة السائق في الركن بشكل سلس إصدار تحذيرات صوتية.

TBMS نظام مراقبة ضغط الهواء في إطارات السيارة.

2 وسائد هوائية أمامية ووسائد جانية.

نظام تثبيت السرعة لوضع حد أقصى للسرعة وذلك بضغطة زر على لوحة التحكم بدون الحاجة إلى الضغط على دواسة البنزين.

يمكن الاضطلاع على سيارات رخيصة ويصل سعرها إلى 10000 ريال سعودي فقط.

ارخص سيارة وكالة في السعودية 2020

ولأن مالك السيارة دائمًا يبحث عن السيارات الوكالة من أجل توفر قطع الغيار بسهولة وأسعار مناسبة وبسبب حفاظ السيارات الوكالة على سعرها مع مرور الزمن، لذلك سنعرض سيارة الوكالة الأرخص.

تعتبر سيارة مستوبيشي أتراج 2020 هي الأرخص وسط هذه الفئة وبفارق بسيط جدا عن سابقتها الرينو سيمبول 2020 حيث يبلغ سعرها حوالي 31 ألف ريال سعودي، وتأتي السيارة بالمواصفات التالية:

المحرك واستهلاك البنزين

يأتي المحرك الخاص بسيارة مسنوبيشي أتراج 2020 بالمواصفات التالية:

القوة: 78 حصان، 3 سليندر، 1200cc. السرعات: أقصى سرعة لها هي 170 كيلومتر /الساعة. استهلاك البنزين: يعتبر استهلاك البنزين بها من أهم مميزاتها حيث تستهلك بنزين بشكل اقتصادي جدًا وتنافس في هذه الخاصية سيارات غالية الثمن وتتفوق عليها حيث تسير مسنوبيشي أتراج 2020 حوالي 21.3 كيلو لكل لتر بنزين واحد متوفقة على سيارات كثيرة في فئتها السعرية وأغلى منها، وتعتبر هذه الخاصية هي الميزة التسويقية التي اعتمدت الشركة عليها للتسويق لمنتجها ارخص سيارة وكالة في السعودية 2020 بأقل استهلاك ممكن للبنزين مما يتناسب مع الفرد كثير التجول.

تقنيات مستوبيشي أتراج 2020

نسخة الفل كامل تحتوي على التقنيات التالية:

كاميرا خلفية وشاشة لعرض media. حساسات أمامية وخلفية للمساعدة في ركن السيارة وإصدار الإنذارات. زر مثبت السرعة. تكييف هوائي أمامي فقط. نظام ملاحة ثلاثي الأبعاد.

أنظمة الأمان في ارخص سيارة وكالة في السعودية 2020

تتميز مستوبيشي أتراج 2020 بأنظمة أمان عالية وهي كالتالي:

نظام VCS : بديل لنظام TCS يعمل على الحفاظ على اتجاه مؤخرة السيارة بعد حدوث مناورة مفاجئة أو تفادي.

يعمل على الحفاظ على اتجاه مؤخرة السيارة بعد حدوث مناورة مفاجئة أو تفادي. نظام تثبيت للسرعة وذلك لوضع حد أقصى للسرعة وذلك بضغطة زر التثبيت بدون الحاجة إلى الضغط على دواسة البنزين.

وذلك لوضع حد أقصى للسرعة وذلك بضغطة زر التثبيت بدون الحاجة إلى الضغط على دواسة البنزين. 2 وسائد هوائية أمامية فقط.

نظام التحكم الديناميكي للثبات EA : يعمل على ثبات السيارة عند الضغط المفاجئ على الفرامل.

تختلف طرق شراء السيارات الجديدة في السعودية ولكن ما هي الطريقة التي تحقق هدفنا في الحصول على أرخص السيارات في المملكة 2020.

فأما أن يقوم المشتري بشراء السيارة من توكيل النوع الذي يريد شرائه أو يقوم بشرائها من معرض سيارات تابع للتوكيل ويجب التأكد من الحصول على الضمان الكامل للسيارة من الوكيل الرسمي سواء قمت بالشراء من معرض أو التوكيل.

يُفضل الشراء من التوكيل لأنه يتعامل مع الشركة الأم بشكل مباشر وبالتالي يكون السعر أرخص من المعارض، حيث تختلف عن الوكيل أنها تقوم بالشراء منه ثم البيع للمستخدم بنما يقوم التوكيل بالبيع لمستخدم بشكل مباشر.

نوفر لك قائمة أسعار السيارات 2020 بعد رفع قيمة الضريبة المضافة.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على أرخص سيارات في السعودية 2020، وتعرفنا على جميع المواصفات الهامة في هذه السيارات وتعرفنا في البداية على كيفية اختيار السيارة المناسبة ومعايير الاختيار.