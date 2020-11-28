سيارات رنج روفر ايفوك مستعمل للبيع في السعودية بأسعار تنافسية سعر رنج روفر ايفوك

سيارات رنج روفر ايفوك مستعمل للبيع في السعودية بأسعار تنافسية، نعرض عليكم اليوم في تقريرنا المتجدد عدد من سيارات لاند روفر ايفوك، والمتاحة للبيع في حراج السعودية للسيارات المستعملة، وفي الأسبوع الحالي تم عرض العديد من سيارات رنج روفر موديلات حديثة وحالتها جيدة للبيع بأسعار جيدة بعد انخفاض أسعار السيارات، ولذلك فسوف نستعرض معكم اليوم آخر عروض سيارات رنج روفر ايفوك مستعمل، وسوف نعرض لكم آخر موديلات سيارات لاند روفر المعروضة للبيع، وأسعارها في حراج رنج روفر السعودية.

سيارات رنج روفر ايفوك مستعمل

تم عرض العديد من سيارات لاند روفر الرائعة للبيع بأسعار تنافسية، وفي حراج مدينة جدة تم عرض رنج روفر ايفوك موديل 2013 عدادها 87 ألف كم للبيع، لون السيارة أسود ولون المقاعد الداخلية أسود أيضا ومصنوع من الجلد، السيارة ذات محرك ممتاز مع قير أوتوماتيك وبلغ 59 ألف ريال سعودي فقط، وتواجدت أيضا سيارة ايفوك لاند روفر ديزل موديل 2019 Range Rover Evoque في حراج مدينة الرياض، ويبلغ سعرها 138 ألف ريال، السيارة لونها فضي مع سقف وجنوط من اللون الأسود، عدادها 25 ألف كم مع قير أوتوماتيك ومثبت سرعة وكثير من مميزات الحماية والترفيه الأخرى.

وفي حراج مدينة الرياض أيضا تم عرض سيارة رنج روفر ايفوك مستعمل موديل 2015 للبيع بسعر 95 ألف ريال، السيارة لونها رمادي وعدادها 132 ألف كم مع قير أوتوماتيك وفتحة سقف بانوراما، وفي مدينة القصيم توافرت سيارة لاند روفر ايفوك موديل 2015 للبيع بسعر 124 ألف ريال سعودي، السيارة لونها أزرق غامق وعدادها 67 ألف كم والسعر يشمل ضمان 5 سنوات أو ممشي 100 ألف كم ومليئة بالعديد من المميزات المتطورة.

عروض سيارات لاند روفر للبيع

وفي الرياض توافرت سيارة رنج روفر ايفوك 2016 للبيع بسعر 116 ألف ريال سعودي، السيارة عدادها 63 ألف كم قير أوتوماتيك لونها أسود ولون المقاعد الداخلية أوف لايت جلدي، وفي حراج الرياض أيضا تم عرض سيارة لاند روفر ايفوك موديل 2015 للبيع بسعر 95 ألف ريال سعودي، السيارة تتمتع بكثير من المميزات مع سقف زجاجي بانوراما وقير أوتوماتيك ولونها أبيض والمقاعد الداخلية أيضا لونها أوف وايت.

وبالنسبة لسيارات لاند روفر 2020، فقد تم عرض سيارة رنج روفر أبيض اوتوبيوغرافي 2020 فل دبل خليجي في مدينة الرياض للبيع بسعر 285 ألف ريال، السيارة متوفرة لدى معارض القادسية ولكن السعر غير شامل رسوم النقل والتامين، وفي الشرقية توافرت سيارة رنج روفر إيفوك موديل 2020 مستعمل عدادها 31 ألف كم فقط، السيارة لونها رمادي ومعروضة للبيع بسعر 230 ألف ريال.

وبذلك نكون قد انتهينا من تقريرنا الأسبوعي حول آخر عروض سيارات رنج روفر إيفوك، وتعرفنا من خلال تقريرنا على أحدث أسعار سيارات لاند روفر مستعمل في حراج السعودية، موديلات حديثة وأسعار معقولة لسيارات لاند روفر.