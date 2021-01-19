هيونداي تستعد لإطلاق سيارة كهربائية بمواصفات غير مسبوقة

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,19 كانون الثاني (يناير) 2021 - 14:45
بدأت هيونداي الكورية الجنوبية، بالترويج لسيارة كروس أوفر كهربائية متطورة من المنتظر أن تطرحها العام الجاري، بمواصفات لم تشهدها أية مركبة كهربائية من قبل وفقا لتسريبات الشركة.
Ioniq 5 سيارة كهربائية فريدة من نوعها
هيونداي تخطط للكشف عن مركبتها الجديدة بشكل رسمي في الربع الأول من العام الجاري، وستطرحها تحت اسم Ioniq 5 ، بحسب ما جاء في وكالة روسيا اليوم، السيارة ستأتي مزودة بتقنيات فريدة، منها السقف البانورامي الكبير الذي يتحول إلى شاشة كبيرة يمكن من خلالها مشاهدة فيديوهات وعرضها بطريقة شيقة.
تقنيات متطورة وشحن فائق السرعة في سيارة هيونداي
أيضا ستحصل Ioniq 5 الكهربائية من هوينداي على تقنيات متطورة تقوم بتعقيم أرضيات المقصورة، فضلا عن أنها ستزود بمكبرات صوت ممتازة مثبتة على المقاعد خلف رؤوس الركاب، هذا بالإضافة إلى ثلاجات داخلية للمشروبات، وتقنيات لعرض السرعة والبيانات الرئيسية للسائق على الزجاج الأمامي، وستزود بطارية السيارة بتقنيات جديدة تساعد على شحنها بسرعة كبيرة.
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