تعرف على أرخص سيارة صينية في المملكة

ارخص سيارة صينية في المملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من الأشخاص وبالتحديد الراغبين في امتلاك سيارة حديثة عن أرخص أنواع السيارات في السوق وبما ان من المتعارف عليه أن السيارات الصينية هي فئة السيارات الارخص سعر مقارنة بالسيارات الأخرى الأوروبية والامريكية، لهذا يتم البحث عن السيارات الصينية الأقل سعرا أيضا، ويمكن معرفة هذا الأمر من خلال البحث المباشر على الانترنت من خلال الشركات المتحصلة على توكيلات بيع السيارات الصينية في المملكة السعودية مثل شركة واعلان وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أسعار السيارات وأنواعها بشكل تفصيلي.

ارخص السيارات الصينية بالمملكة

ارخص السيارات الصينية بالمملكة، بعد البحث يتضح من النتائج ان هناك العديد من السيارات الصينية التي يمكنك الحصول عليها بأسعار رخيصة منها؛

جيلي GC6 موديل 2015: حيث يمكنك الحصول على تلك السيارة مقابل دفع 26000 ريال سعودي فقط ومواصفات تلك السيارة هي: كونها ذات حجم صغير وسرعتها تصل إلى 165 كم في الساعة، وتستهلك 6 لتر من البنزين لكل 100 كم، كما ان محرك السيارة سعة 1.5 لتر وقوته 101 حصان.

ام جي 3 موديل 2016

تأتي تلك السيارة في المركز ال2 ضمن قائمة أرخص السيارات حيث يبدأ سعرها من 30.660 ريال سعودي وهي تدخل ضمن فئة السيارات الخفيفة بمحرك 1.5 لتر بقوة 106 حصان.

شانجان السفن 2021

تحتل المركز ال3 في قائمة السيارات الأقل سعرا بالمملكة ويبلغ سعرها 32.900 ريال ذات محرك سعته 1.5 لتر وذات ناقل اوتوماتيك 5 سرعات مزود بمكيف ومدعم بلوتوث.

شركات السيارات الصينية بالمملكة

هناك العديد من الشركات الصينية التي يمكنك الحصول على سياراتك منها بالمملكة وذلك بالطبع من خلال الوكيل الرسمي للشركة؛ شركة شنجان والتي قامت بإنتاج أول سيارة لها عام 1959، وشركة فاو والتي تنتج سيارات جيلي.