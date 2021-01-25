عروض حراج سيارات تويوتا 2020 للبيع في السعودية بأرخص الأسعار، نتناول اليوم مجموعة من أبرز السيارات المستعمل موديل 2020 ماركة تويوتا العالمية، الأكثر مبيعا في المملكة والتي دائما ما يبحث عنها الكثير من عشاق السيارات، ولدينا اليوم عدة موديلات متنوعة ومطلوبة من قبل المهتمين بالبحث عن سيارات تويوتا مستعمل 2020، مثل تويوتا اف جي كروزر، تويوتا فورتشنر، تويوتا كورولا، تويوتا هايلكس، تويوتا انوفا، تويوتا لاندكروزر بيك أب وصالون، ومن خلال موضوعنا سوف نوضح لك عزيزي الزائر ما هي حالة السيارة ومكان عرضها للبيع وسعرها النهائي.

عروض مستعمل تويوتا 2020 في السعودية

من ضمن مجموعة السيارات المستعملة ماركة تويوتا 2020 والأبرز في آخر عروض حراج السيارات، جاءت تويوتا أفالون موديل 2020 فل كامل فئة سيدان قير أوتوماتيك باللون الأبيض، تجاوز عداد السيارة 33 ألف كم ومتواجدة في حراج جازان بسعر 160 ألف ريال، وتتوفر أيضا سيارة تويوتا كورولا موديل 2020 فئة سيدان قير أوتوماتيك باللون الأبيض، تجاوز عداد السيارة 43 ألف كم ومتاحة للبيع بقسط شهري 1.545 ريال سعودي لدى مجموعة عبد اللطيف جميل في جدة.

متوفر كذلك سيارة تويوتا اف جي كروزر موديل 2020 رياضية متعددة الإستخدام قير أوتوماتيك باللون الأبيض، السيارة شبه جديدة وعدادها لم يتجاوز ألف كم بعد ومتواجدة في حراج جدة بسعر 144.095 ألف ريال، كما تتواجد سيارة تويوتا كامري LE هايبرد 2020 فئة سيدان قير أوتوماتيك باللون الأبيض أيضا، عداد السيارة تجاوز 50 ألف كم بقليل وتتواجد في حراج مكة المكرمة بسعر 90 ألف ريال سعودي.

أبرز عروض حراج السيارات ماركة تويوتا 2020

تضمنت آخر عروض السيارات المتاحة في حراج تويوتا موديل 2020، سيارة تويوتا راش موديل 2020 الرياضية الرائعة بناقل حركة أوتوماتيكي باللون الفضي، السيارة أيضا شبه جديدة مستعمل نظيف للغاية لم يتجاوز عدادها 10 آلاف كم ومتواجدة في حراج جدة بسعر 68 ألف ريال، كما تتوفر أيضا سيارة تويوتا كامري LE موديل 2020 فئة سيدان قير أوتوماتيك باللون الأبيض بسعر 97 ألف ريال، السيارة متواجدة حراج الرياض وعدادها أيضا لم يسجل بعد 10 آلاف كم ممشى.

متواجد كذلك سيارة تويوتا كامري GLE HYBRID موديل 2020 فئة سيدان أوتوماتيك باللون الأبيض، تجاوز عداد السيارة 13 ألف كم ومتواجدة في حراج جدة بمقدم 5000 ريال وقسط شهري 2.331 ريال، وأخيرا سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2020 رياضية متعددة الإستخدام أوتوماتيك باللون الأبيض، تتواجد في حراج جدة بسعر 128 ألف ريال،السيارة شبه جديدة نستعمل خفيف ونظيف جداً وسجلت ممشى لا يتجاوز 9 آلاف كم فقط.