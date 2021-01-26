5 سيارات كلاسيكية تعشقها المرأة العاملة

السيارات الكلاسيكية بحسب الاتحاد الدولي للسيارات دوت الخليج السيارات التي مر على صنعها أكثر من 30 عاما، وكان إنتاجها نادراً، ولأن عشق السيارات الكلاسيكية لا ينتهي، تعيد كبرى شركات السيارات الفاخرة في العالم، إنتاج السيارات الكلاسيكية بطريقة حديثة متوافقة مع جديد التكنولوجيا في العالم السيارات.

سيارات كلاسيكية تعشقها المرأة

أستون مارتن الكلاسيكية

شركة أستون مارتن الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، كانت قد أعلنت عن إنتاج سلسلة من 25 سيارة فقط من سيارات DB4 G.T الكلاسيكية، وتصنع الشركة نماذج DB4 G.T من نقطة الصفر، ورغم أنها تشبه النموذج الأصلي تماما، إلا أنها زودت بمجموعة من وسائل الأمان الحديثة للغاية، سيارة DB4 G.T الأصلية تجاوز الـ 60 عاما، وكانت الشركة أنتجت منها 75 سيارة فقط في بداية ستينات القرن الماضي.

سيارة جاكوار E-type

شهد حفل الزفاف الملكي للأمير هاري وميغان ماركل دوقة كامبريدج، ظهورا رائعا لسيارة كلاسيكية من شركة جاكوار، سيارة جاكوار تعمل بالبطارية وهيE-type Zero ، وهي مبنية كنسخة كهربائية من السيارات الكلاسيكية الأصلية، وهي أقل وزنا من السيارة الأصلية ذي 6 أسطوانات، وتنتج قوة 295 حصانا، وقامت جاكوار بإنتاج نموذج واحد حتى الآن من السيارة، تم إنتاج سيارة جاكوار E-TYPE في فترة الستينيات من القرن الماضي، وحرص العديد من المشاهير على اقتنائها حينها ومنهم: ستيف ماكوين، بريجيت باردو، فرانك سيناترا، وجورج هاريسون.

رولز رويس فانتوم

سيارة رولز رويس فانتوم، فازت بلقب أفضل سيارة في العالم منذ إطلاقها للمرة الأولى عام 1925، كانت دائما دوت الخليج الخيار الأول لكثير من الأغنياء في العالم، وما زالت السيارة تحافظ على هذه المكانة في عالم الفخامة بعد مرور أكثر من 90 عاماً، تتوفر رولز رويس فانـتـوم الجديدة بنسختين العادية ونسخة قاعدة العجلات الطولية، تتمتع السيارة بحجم كبير حيث يبلغ طولها 6 أمتار أما عرضها فأكثر من مترين وارتفاعها أكثر من 1,65 متر.

بنتلي كونتيننتال GT

الحديث عن السيارات الكلاسيكية لابد من أن يمر عبر شركة بنتلي العريقة، بنتلي التي أعلنت عن تطوير سيارات بنتلي كونتيننتال مرارا، وهي السيارة المأخوذة عن السيارة الأم بنتلي كونتيننتال فلاينج سبير الكلاسيكية التي تم طرح إصدارها الأول عام 1961، وتتوفر حاليا كونتيننتال GTC بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر، يعمل بقوة 542 حصان، وتتوفر السيارة بخيار محرك W12 سعة 6.0 لتر مزدوج التوربو والذي ينتج فوة 626 حصان.

مازيراتي بورا

مازيراتي بورا واحدة من السيارات الكلاسيكية التي لا تزال مطلوبة بسبب تصميمها الأنيق، تمتع التصميم بالطابع العام الأنيق والانسيابي كذلك، مقصورة مازيراتي بورا تتميز بالعملانية، حيث تم تصميم جميع المكونات بوضعية تتيح للسائق التحكم بها بسهولة، توفرت مازيراتي بورا بزوج من المحركات، الأول مكون من 8 أسطوانات بشكل V8 بسعة 4.7 ليتر وقادر على إنتاج 310 حصان، الخيار الآخر هو بسعة 4.9 ليتر وكان ينتج 320 حصان، تم انتاج مازيراتي بورا في الفترة الواقعة ما بين 1971-1978 بمجموع بلغ 564 نسخة.