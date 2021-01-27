أرخص سيارة موديل 2021 في المملكة السعودية والتي يرغب في معرفتها كل عشاق ومحبي السيارات وكذلك الراغبين في امتلاك سيارة تكون مناسبة أمورهم المادية وتساعد في تلبية احتياجاتهم، مع ضرورة أن يتوافر بها عدد من الميزات التي يرغب فيها صاحب السيارة ويعد سعر المركبة
هو أحد وأول الأمور التي يبحث عنها من يرغب في شراء سيارة، لكون نوع السيارة يتحدد وفقا للميزانية الموضوعة من قبل من يرغب في امتلاكها، والتعرف على أرخص وأفضل سيارة اقتصادية في المملكة للعام الجاري 2021 تابع القراءة لمعرفة أرخص سيارة موديل 2021 في المملكة السعودية خلال السطور القادمة.ارخص سيارة اقتصادية 2021
تمكنت سيارة ستروين برلنجو من احتلال صدارة قائمة أرخص اكثر السيارات اقتصادية وارخصها سعرا في عام 2021 حيث يمكنك من خلال 1500 ريال سعودي فقط امتلاك واحدة منها، كما أنها تحمل عدد من المميزات والإمكانيات التي تجعل منها بالفعل افضل سيارة اقتصادية لهذا العام، كما أنها يتوفر منها 3 أنواع وهم؛ طراز ستروين برلنجو Multispace 1.6L Attraction 2021،
ستروين برلنجو Van M/T 1.6L Cargo 2021،
طراز ستروين برلنجو Passenger Van 2021.أرخص السيارات 2021
أما عن قائمة ارخص موديلات السيارات في 2021 الأسعار كالاتي ومعرفة نوع السيارات هي؛
- تويوتا يارس 2021 ب 49600 ريال سعودي
- سيارة GAC GS3 GS 2021 ب 46420 ريال سعودي
- ام جي زد اس ب 43 الف ريال سعودي.
- سيارة اودي موديل 2021 ب 34500 ريال سعودي، مركبة ام جي 360 للعام الجاري 2021 ب 33 الف ريال سعودي.
- شانجان السفن بيزك موديل 2021 بالدفع الامامي ب 32 الف و 900 ريال سعودي، عربية سوزوكي سيليريو موديل العام 2021 بسعر 32 ألف و500 ريال سعودي، وتأتي مركبة جيلي جي سي 2 موديل العام بسعرها ال31 ألف ريال سعودي لتحتل قائمة ارخص السيارات في المملكة لعام 2021.
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