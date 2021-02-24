تتوافر عروض تقسيط تويوتا 2021 بنك البلاد أقل من 2000 ريال سعودي والطلب متزايد على سيارات تويوتا بالأخص لأنها تمتلك مجموعة من المميزات التي يتمناها أي قائد سيارة في عروض تقسيط السيارات، ويقدم بنك البلاد مجموعة من العروض التقسيطية للسيارات يمكن سردها في هذه المقالة حيث تفرض رسوم إدارية تصل لـ واحد بالمائة فقط حيث هناك عرضين العرض الأول تقسيط تويوتا من خلال التمويل التأجيري بنك البلاد، أو من خلال تمويل سيارتي بالمرابحة وهو يتوافق مع الشريعة الإسلامية في الحالتين وسنشرح بكل بساطة كيفية تنفيذ التقسيط بأقل من 1000 ريال سعودي.، فبنك البلاد يقدم تقسيط مثل بقية البنوك مثل تقسيط سيارة من بنك الراجحي.

عرض تقسيط سيارة تويوتا 2021 بنك البلاد أقل من 2000 ريال سعودي التمويل التأجيري

يمكنك أن تستخدم التمويل التأجيري من بنك البلاد عن طريق عملية الرصيد المتناقص، فالبنك يوزع لك الربح كل عام على حسب مبلغ التمويل الذي ترغب في الحصول عليه وتقوم بتقسيطه بصورية شهرية، ويتبقى قيمة بالرصيد من أصل المبلغ المدفوع فعلى سبيل المثال لو أن السيارة تويوتا، وبمبلغ 103500 ريال سعودي، فأنت لن تدفع دفعة أولى، وتحصل مثلًا مثلًا على 90 ألف ريال سعودي كمبلغ تمويل، وستدفع عليهم نحو 1035 ريال سعودي رسوم إدارية، على أن يكون التمويل 60 شهر بهذا يكون قسطك الشهري غير شامل قسط التأمين نحو 1425 ريال سعودي، والدفعة الأخيرة تصل لـ 31500 ريال سعودي، ومعدل النسبة السنوية غير شاملة قسط التأمين نحو 7.42%.

يمكنك التأجير التمويلي حتى 3 سيارات.

الهيئة الشرعية أجازت ذلك في بنك البلاد.

متاع للعميل السعودي والغير سعودي بضمان أو بدون ضمان تحويل الراتب.

يمكن للعميل التقسيط حتى سن 65 و سبعين للمتقاعدين.

نسبة استقطاع تصل لـ 65%.

التقسيط على خمس سنوات.

التمويل يصل لـ 500 ألف ريال.

يمكنك أن تستلم السيارة بدون أي دفعات مقدمة، ويمكنك استلامها حتى مع دفعة أخيرة وهذا اختياري.

التفاويض الخاصة بالقيادة داخلية، وخارجية مع إمكانية أن تضيف مفوضين بالقيادة.

تحصل على موافقة مبدئية من الزيارة الأولى، والتغطية التأمينية تشمل السيارة سواء دفعت دفعة مقدمة أو أخيرة اختيارية.

ما هي الشروط والأحكام الخاصة بـتقسيط سيارة تويوتا من بنك البلاد؟

أولًا: لا يقل عمرك عن ثمانية عشر عامًا، وثانيًا أن تمتلك حساب جاري في البنك، وثالثًا، أن تكون من العاملين في منشأة معتمدة يعتمدها البنك سواء كان هذا في القطاع الخاص أو العام أو كنت متقاعد، ورابعًا، ألا يزيد عمرك عن خمسة وستين عامًا، وبالنسبة لو كنت متقاعد ألا يزيد عن سبعين عامًا مع آخر دفعة من أقساطك الشهرية.

رخصة قيادة مستخرجة في المملكة وسارية المفعول.

الهوية السارية.

عليك أن تملأ نموذج الاستئجار.

عليك أن تملأ نموذج إقرار وإفصاح بالالتزامات الشخصية الخاصة بك.

عليك أن تقدم عرض سعر لمواصفات السيارة.

على جهة العمل استصدار تعريف راتب وتقديمه للبنك.

وخطاب تحويل للراتب.

وبالنسبة للعملاء بدون ضامن تحويل راتب عليهم فتح حساب جاري، وكشف حساب لآخر ثلاثة رواتب شهرية، وإثبات سكن، وكروكي العمل والمنزل.

المستندات المطلوبة لـ تقسيط سيارة تويوتا من بنك البلاد في البرنامج التمويلي التأجيري للسيارات؟عرض تقسيط سيارة تويوتا 2021 بنك البلاد أقل من 2000 ريال سعودي برنامج تمويل سيارتي بالتقسيط

لنفرض أن قيمة أصل لاتمويل نحو 100 ألف ريال سعودي، وإجمالي ربح التمويل 10 آلاف ريال سعودي، وستدفع ألف ريال سعودي رسوم إدارية، مع معدل نسبة سنوية 4.31% ورسوم إدارية 1% من قيمة أصل بحد أقصلى 5 آلاف ريال، على أن يكون التمويل 60 شهر، وقسط شهري 1833.33 ريال سعودي، وتكلفة عقد البيع تصل لـ 110 ألف ريال سعودي.

مزايا تقسيط تويوتا بنك البلاد من برنامج تمويل سيارتي المرابحة

(1) يتوافق مع الضوابط التي تقر بها الهيئة الشرعية في بنك البلاد. (2) تستطيع أن تشتري السيارة التي تريدها وفي هذه الحالة تكون تويوتا، ولكن على أساس المبلغ الائتماني الذي تدفعه. (3) يمكنك أن تسدّد التقسيط الخاص بالسيارة تويوتابصورة مرنة تصل إلى ستين شهرًا. (4) يمكنك أن تسدد بصورة مبكرة ولكن مع اتباع القواعد المقررة من مؤسسة النقد. (5) التمويل التقسيطي يصل لاثنين مليون ريال سعودي على مدار خمسة أعوام. (6) يمكنك أن تقوم بعملية تأجيل القسط الواحد في كل سنة. ( 7) تستطيع أن تحصل على تمويل إضافي لسيارة أخرى نوعية أخرى إذا ما أردت. (8) التمويل يشمل السعوديين والغير السعوديين من المقيمين. (9) يمكن إذا ما كنت متقاعد أن تحصل على التمويل لا توجد أي مشكلة وفق الضوابط.

ما هي الشروط الخاصة بـ تقسيط تويوتا من بنك البلاد وفق تمويل سيارتي بالمرابحة؟

(1) عمرك لا ينخفض عن ثمانية عشر سنة. (2) لابد من أن تعمل حساب جاري في بنك البلاد. (3) أن تكون من الموظفين في أحد الأماكن أو المؤسسات التي تعتمدها البند وتقبلها سواء كان قطاع خاص أو عام. (4) الراتب الخاص بك لابد ألا ينخفض عن 3 آلاف ريال سعودي سواء كنت سعودي الجنسية، ولا يقل عن 3500 ريال سعودي لو كنت من المقيمين سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص. (5) أنت مجبر على أن تقوم بتحويل راتبك على بنك البلاد.

ما هي المستندات المطلوبة لـ تقسيط تويوتا في عرض من بنك البلاد؟

(1) هويتك السارية الصلاحية. (2) عليك أن تملأ المستندات الخاصة بطلب شراء سيارة بالتقسيط. (3) لابد أن تأتي بخطاب تحويلي للراتب وتثبيت من جهة عملك. (4) مستند من جهة عملك يشمل مفردات راتبك الشهري، ومسماك الوظيفي، والتاريخ الخاص ببداية العمل الخاص بك. (5) صورة البطاقة الخاصة بك لو كنت من العاملين في أحد القطاعات العسكرية.