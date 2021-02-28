أسعار ومواصفات السيارة مرسيدس سى كلاس 2022 في السعودية

كشفت مرسيدس عن سيارة مرسيدس سي كلاس 2022 والتي أتت بتصميم رياضي مستوحى من اس كلاس 2021 و CLA ، وزودت مرسيدس السيارة بمحركات تيربو 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات، وسيتوفر نظام الدفع الرباعي.

تتميز مرسيدس C300 2022 الجديدة بأنها ستكون أول مجموعة من الفئة C تستخدم محركات ذات 4 أسطوانات فقط، إلى جانب مظهر عدواني مصغر من سيارة مرسيدس S Class 2021وصندوق خلفي قصير، ومجموعة كاملة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق.

تصميم مرسيدس سى كلاس 2022

تأتي سيارة مرسيدس سى كلاس 2022 الفاخرة مع إعادة تصميم بطابع رياضي مع قاعدة عجلات أطول ، تبدو الواجهة الأمامية وكأنها اندماج بين الفئة CLA ومرسيدس AMG E63 S 2021، حين أن المصابيح الخلفية الجديدة المكونة من قطعتين تشبه تلك الموجودة في الفئة S الجديدة، السيارة تأتي بفتحة السقف وعجلات معدنية قياس 18 بوصة، وستتوفر جنوط مقاس 17 & 19 بوصة أيضا.

تصميم السيارة من الخلف تتميز به المصابيح لأول مرة بتصميم من قطعتين، مع باب خلفي EASY-PACK بشكل قياسي، يُفتح ويُغلق بسهولة بلمسة زر.

ألوان مرسيدس سى كلاس 2022

وتم إضافة ثلاثة ألوان جديدة إلى لوحة الوان مرسيدس سى كلاس 2022 الأزرق الطيفي، والفضي عالي التقنية، والأوباليت الأبيض.

مقصورة مرسيدس سى كلاس 2022

تأتي مرسيدس سي كلاس 2022 من الداخل بفضل قاعدة العجلات الطويلة بمساحة داخلية أوسع وزادت مساحة الرأس و الأرجل الخلفية، وتشمل المقصورة شاشة المعلومات والترفيه الرئيسية الجديدة مقاس 11.9 بوصة والتي تعمل باللمس، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، واحدث إصدار من نظام المعلومات والترفيه MBUX، ونظام صوت ثلاثي الأبعاد من Burmester.

محرك مرسيدس C Class 2022

تخلت مرسيدس مع سيارة سي كلاس 2022 عن المحركات V6 - V8 حيث تتجه نحو المستقبل وجيل جديد من السيارات الكهربائية ، وتقدم مرسيدس C300 2022 بالدفع الخلفي والدفع الرباعي C300 4Matic 2022 ،و كلاهما يعمل بـ محرك تيربو مزدوج رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 255 حصان، مع نظام هجين خفيف بقوة يوفر نظام المحرك الكهربائي ما يصل إلى 20 حصان.

سعر مرسيدس سى كلاس 2022

حتى اللحظة لم تعلن مرسيدس عن سعر السيارة مرسيدس سى كلاس 2022، لكن الخبراء يتوقعون أن يبدأ سعر السيارة ذات محرك الدفع الخلفي 2022 C300 من 43000 دولار، بينما سيبدأ محرك الدفع الرباعي C300 4Matic من 45000 دولار.