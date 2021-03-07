معلومات عن Apple Car أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة من ابل

تسعى شركة آبل الأمريكية بالتعاون مع مجموعة هيونداي لصنع Apple Car أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة من آبل، وأعلنت آبل أنها تجري محادثات مع هيونداي لإنشاء الجيل القادم من سيارة Apple أو كما يطلق عليها "سيارة آيفون الجديدة" مع ميزة القيادة الذاتية بالكامل "Autonomous Driving"، وتأمل آبل في بدء إنتاج السيارة في عام 2024.

مشروع Apple Car

مشروع السيارات ذاتية القيادة أصبح جزء من صناعة التكنولوجيا، وتأمل أبل في إنشاء نظام ذكاء اصطناعي من شأنه نقل حلم السيارات ذاتية القيادة الآمنة بالكامل إلى عالم الواقع.

ووفقا للتقارير فإن الإصدار التجريبي من سيارة ابل الجديدة، سيكون متاح في عام 2022 ، مما يعني أن كلا الشركتين لديها الموارد والتخطيط لتنفيذ المشروع سريعا، تم التصريح سابقا عن أن شركة آبل حققت تقدم في تكنولوجيا البطاريات بفضل عملها على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

موعد اطلاق سيارة آبل الجديدة

تعمل شركة آبل جاهدة لتحقيق هدف سيارة EV ، لكن يعتقد كثيرون أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك في 2024 وتشير التقارير أنه قد يتم تقديم سيارة ICar في عام 2027 بدلا من ذلك، وتتعرض آبل لضغط مستمر من منافسيها للتوصل إلى حل قابل للتطبيق في وقت قياسي.