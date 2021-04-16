بدون نقاش خذها بسعر الكاش! عروض كيا الجبر 2020 تقسيط بدون دفعة واغتنم الفرصة

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عروض كيا الجبر 2020 هي أكثر الأمور التي يبحث عنها عشاق السيارات وراغبي اقتناء السيارة الكورية كيا، حيث قامت شركة الجبر والتي تعمل كوكيل لسيارات كيا موتورز في السعودية، بتقديم العديد من الخيارات وعروض التقسيط بدون دفعة في إطار تعاون مشترك مع البنك الأهلي السعودي، ويأتي هذا التعاون في إطار حملة “بدون نقاش خذها بسعر الكاش” والذي يحرص فيه البنك على تقديم حلول تمويلية رائعة، بدون أي هامش ربح أو فوائد، بل وأقل دفعة تملك تبلغ 35% فقط، ويأتي بدون دفعة أولى وبدون أي رسوم إدارية.عروض كيا الجبر 2020
تأتي عروض السيارات على جميع سيارات كيا موتورز موديل العام الماضي 2020، وايضاً سيارة K5 وتيولورايد 2021، أي موديل هذا العام، وتأتي هذه العروض كنتيجة للتعاون المثمر بين البنك الأهلي ووكالة الجبر للسيارات، وذلك في إطار حرص الوكالة والبنك على تقديم أفضل تجربة للعملاء، وتأتي الحملة تحت شعار (بدون نقاش خذها بسعر الكاش)، كما يشمل العرض توفير خدمة المساعدة على الطريق لجميع السيارات المشتراه من الجبر عامي 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021 بشكل مجاني تماماً وحتى ثلاثة أعوام.
كيا تيلورايد 2021
تعد كيا تيلورايد 2021 أحد أفضل إصدارات الكورية كيا من سيارات الدفع الرباعي المزودة بالعديد من خيارات الرفاهية، كما أنها عائلية من الطراز الأول، فهي تحمل 8 ركاب، وتتميز بمساحاتها الداخلية الرائعة، وبأنظمة أمان متميزة، مثل مراقبة النقطة العمياء، والفرامل التلقائية، مما يجعلها خياراً جيداً لدى محبي سيارات الدفع الرباعي الكورية.كيا سيلتوس 2021
تعد من أفضل سيارات كيا، وتأتي بضمان لمدة 7 سنوات، ويعد من الأطول ضماناً، فهي قوية ومميزة بباقة من الخيارات الرائعة وأنظمة الأمان المختلفة، كما أنها مزودة بخاصية الدفع الكلي، وستشهد إقبالاً كبيراً في الفترة القادمة نظراً لانتشار عروض كيا الجبر 2020 القوية حيث يبلغ القسط الشهري 1010 ريال سعودي بدون أي دفعات أولى ولمدة 60 شهر.
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عروض كيا الجبر 2020 هي أكثر الأمور التي يبحث عنها عشاق السيارات وراغبي اقتناء السيارة الكورية كيا، حيث قامت شركة الجبر والتي تعمل كوكيل لسيارات كيا موتورز في السعودية، بتقديم العديد من الخيارات وعروض التقسيط بدون دفعة في إطار تعاون مشترك مع البنك الأهلي السعودي، ويأتي هذا التعاون في إطار حملة “بدون نقاش خذها بسعر الكاش” والذي يحرص فيه البنك على تقديم حلول تمويلية رائعة، بدون أي هامش ربح أو فوائد، بل وأقل دفعة تملك تبلغ 35% فقط، ويأتي بدون دفعة أولى وبدون أي رسوم إدارية.عروض كيا الجبر 2020
تأتي عروض السيارات على جميع سيارات كيا موتورز موديل العام الماضي 2020، وايضاً سيارة K5 وتيولورايد 2021، أي موديل هذا العام، وتأتي هذه العروض كنتيجة للتعاون المثمر بين البنك الأهلي ووكالة الجبر للسيارات، وذلك في إطار حرص الوكالة والبنك على تقديم أفضل تجربة للعملاء، وتأتي الحملة تحت شعار (بدون نقاش خذها بسعر الكاش)، كما يشمل العرض توفير خدمة المساعدة على الطريق لجميع السيارات المشتراه من الجبر عامي 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021 بشكل مجاني تماماً وحتى ثلاثة أعوام.
كيا تيلورايد 2021
تعد كيا تيلورايد 2021 أحد أفضل إصدارات الكورية كيا من سيارات الدفع الرباعي المزودة بالعديد من خيارات الرفاهية، كما أنها عائلية من الطراز الأول، فهي تحمل 8 ركاب، وتتميز بمساحاتها الداخلية الرائعة، وبأنظمة أمان متميزة، مثل مراقبة النقطة العمياء، والفرامل التلقائية، مما يجعلها خياراً جيداً لدى محبي سيارات الدفع الرباعي الكورية.كيا سيلتوس 2021
تعد من أفضل سيارات كيا، وتأتي بضمان لمدة 7 سنوات، ويعد من الأطول ضماناً، فهي قوية ومميزة بباقة من الخيارات الرائعة وأنظمة الأمان المختلفة، كما أنها مزودة بخاصية الدفع الكلي، وستشهد إقبالاً كبيراً في الفترة القادمة نظراً لانتشار عروض كيا الجبر 2020 القوية حيث يبلغ القسط الشهري 1010 ريال سعودي بدون أي دفعات أولى ولمدة 60 شهر.
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