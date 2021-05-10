هدايا مجانية من عبداللطيف جميل عند الاستفادة بعروض كفرات دنلوب

تقدم شركة عبداللطيف جميل هدايا مجانية عديدة عند الاستفادة من عروض المجموعة على كفرات دنلوب، ويتم الحصول على الهدايا المجانية عند القيام بشراء 4 كفرات جديدة علمًا بأنها تناسب الموديلات التالية من سيارات تويوتا ومنها: كورولا، لاندكروزر، كامري برادو، ويعد هذا النوع من الإطارات من أكثر الأنواع جودة في الأسواق السعودية، وذلك لاحتواء المواد التي يتم صناعتها منها على مضادات للتآكل ما يعطيها عمرًا أطول وثباتًا أعلى وبالتالي إحساس أعلى بالأمان، هذا بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

هدايا عبداللطيف جميل المجانية عند شراء 4 كفرات دنلوب

ويستفيد من يقوم بشراء عرض عبداللطيف جميل على كفرات دنلوب بما يلي: تركيب الإطارات في سيارتك مجانًا، وضع بلف جديد لكل إطار مجانًا، ترصيص الكفرات ترصيص عادي مجانًا، هذا بالإضافة إلى تنظيف السيارة بالكامل من الخارج في المغسلة مجانًا.

ليس هذا كل شيء، فهناك هدايا أخرى منها: إعطاء تقرير فحص لصاحب السيارة بعد الكشف عدد من الأشياء الهامة داخل السيارة منها: حالة زيت المحرك، حالة سير الدينمو، حالة الإضاءة التي تصدرها المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة، حالة فلتر التكييف، حالة زيت الفرامل، حالة زيت القير، حالة بطارية السيارة.

العرض لا يشمل كفرات موديلات بعض سيارات تويوتا ومن بين أبرز هذه الموديلات موديل بريفيا.

يأتي سعر العرض على الـ4 كفرات على الدفع الكاش فقط .

سعر العرض شامل ضريبة القيمة المضافة.

شروط الاستفادة من العرضأسعار كفرات دنلوب داخل عرض عبداللطيف جميل

1- 2599 ريال سعودي مقابل 4 كفرات مقاس 18 لموديل لاندكروزر.

2- 1166 ريال سعودي مقابل 4 كفرات مقاس 16 لموديل كامري.

3- 899 ريال سعودي مقابل 4 كفرات مقاس 15 لموديل كورولا.

4- 1844 ريال سعودي مقابل 4 كفرات مقاس 17 لموديل برادو.

موعد انتهاء عروض كفرات دنلوب من عبداللطيف جميل

ينتهي هذا العرض بإنتهاء الشهر الجاري وتحديدًا في تاريخ 31 مايو 2021 – 19 شوال 1442 هجري.

حيلة لتطويل عمر الكفرات بعد تغييرها

يتراوح عمر كفرات السيارات ما بين 35 ألف كيلو و40 الف كيلو، لكن هناك بعض الكفرات التي قد تحتاج للتغير قبل استعمالها لهذه المسافة وهنا يأتي دور الحل التالي لتطويل عمرها وهو: تغيير أماكن الكفرات بين الأربع جنوط كل 9000 كيلومتر.